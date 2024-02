Oreka IT cierra 2023 con un nuevo récord de facturación y se expande a Cataluña

Refuerza su oferta de servicios para Pymes con la integración de Intarex. Oreka IT ha cerrado en 2023 su mayor cifra de negocio hasta la fecha, alcanzado los 5,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,25% respecto al ejercicio anterior Estos buenos resultados son producto de una estrategia de diversificación tecnológica, con nuevas soluciones lanzadas al mercado para la digitalización de la industria, a las que hay que sumar la nueva apertura de su sede en Donostia (Gipuzkoa), lo que ha llevado a la empresa alavesa a incrementar su EBITDA por encima en un 11%.

Para este ejercicio 2024, Oreka IT ha llegado a un acuerdo para integrar en su estructura a la empresa catalana Intarex, especialista en servicios sobre tecnología SAP Business One.

De esta forma, Oreka IT refuerza notablemente su línea de servicios dirigida a Pymes, incorporando a su estructura el conocimiento y experiencia que, en este ámbito, acumula Intarex tras sus 30 años de trayectoria.

Intarex nació en 1994 en Igualada (Barcelona) con una estrategia de especialización: el desarrollo de soluciones verticales para empresas textiles (moda y calzado), curtidurías y químicas. Desde el año 2006, se convierte en partner de SAP, integrando sus soluciones verticales en SAP Business One y posicionándose como partner de referencia para la transformación digital de las Pymes.

Con esta operación, Oreka IT consolida una plantilla de 130 profesionales y espera alcanzar una facturación de 8 millones de euros en el año 2024, dando a la vez un salto cualitativo en su gama de servicios para las Pymes gracias a las soluciones y conocimiento especializado de la consultora catalana. Por otro lado, los clientes de Intarex podrán acceder a una mayor gama de soluciones y servicios cubriendo sus necesidades de digitalización en cualquiera de sus ámbitos de gestión.

Oreka IT abrirá, gracias a este acuerdo, su primer centro de trabajo en Cataluña, desde donde ofertará todo su porfolio de servicios dirigidos a la transformación digital de las empresas, e impulsará, al igual que ya hace en el País Vasco y Navarra, acuerdos con universidades y centros de formación profesional para la formación de consultores y consultoras SAP, reforzando así su apuesta por el entorno y el talento local.

Sobre Oreka IT. La compañía alavesa, fundada en 2009, está especializada en soluciones de gestión SAP para afrontar con éxito los procesos de transformación digital de empresas de cualquier tamaño y sector. Su modelo empresarial está basado en criterios de transparencia, comunicación, conciliación y formación. En el País Vasco y Navarra cuenta con cuatro sedes (Vitoria-Gasteiz, Mutilva, Leioa y Donostia).