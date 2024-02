El rapero zaragozano Qué Pasa! publica su nuevo tema y videoclip "Paalam Muna"

El pasado 14 de febrero, el veterano artista de rap zaragozano Qué Pasa! publicó digitalmente en todo el mundo su nuevo tema y videoclip, "Paalam Muna", una historia autobiográfica novelada grabada en localizaciones de España, Corea del Sur y Manila El pasado 14 de febrero, el artista de rap zaragozano Qué Pasa! publicó digitalmente en todo el mundo su nuevo tema y videoclip, "Paalam Muna", una historia autobiográfica novelada que aborda las relaciones a distancia desde una perspectiva de aceptación y crecimiento personal en un mundo salvajemente globalizado.

Filmado en localizaciones de Zaragoza (España), Seúl (Corea del Sur) y Filipinas, "Paalam Muna", que precisamente en lengua filipina significa "Hasta luego", presenta una producción musical de carácter marcadamente electrónico, con reminiscencias de tecnopop y electro de vieja escuela que desarrollan el paisaje sonoro perfecto para la fluida interpretación vocal del veterano artista aragonés. Sobre el tema, Qué Pasa! comenta: "La música rap era originalmente un medio idóneo para contar historias. Sin embargo, buena parte de los temas de música urbana actual apenas supera los dos minutos de duración, tiempo demasiado breve para profundizar de verdad. En la sociedad del TikTok y la gratificación inmediata, se están dejando de contar historias, pero las personas seguimos necesitando escucharlas. Con esta canción quería recuperar esa vieja virtud del rap y desplegar una historia durante 4 minutos enteros".

"Paalam Muna" se encuentra ya disponible en las principales tiendas digitales y servicios de streaming del mundo, como Spotify, Apple Music o Amazon Music. El vídeo oficial que acompaña a este tema puede disfrutarse en el canal de YouTube de Qué Pasa! El trabajo, que cuenta con la producción de E-Motion-L (Alemania), ha sido grabado en Estudios Sin/Con Pasiones de Zaragoza. La mezcla y la masterización fueron ejecutadas por John Myers en Los Ángeles (EE. UU.) y el videoclip ha sido dirigido por Glitchdropper.

Qué Pasa!, también conocido como Mexicano Malo, fue un personaje muy activo en la escena del rap español durante sus albores en la década de los 90, compartiendo frecuentemente escenario con otros artistas zaragozanos que entonces despuntaban como Kase-O (Violadores del Verso), y participó en la fundación del sello Producciones Pollicidas, a través del que publicó en 1996 su trabajo "Estrictamente real". Qué Pasa! es además el primer artista que rapeó en aragonés o fabla, una lengua declarada por la UNESCO en peligro de extinción. A caballo entre Zaragoza y Manila, continúa componiendo y aprovechando las redes de distribución digital. En los últimos años, ha publicado temas que cuentan con sus correspondientes vídeos en su canal de YouTube y miles de reproducciones en las principales plataformas de streaming, como "Equis equis ele", "Un paso al frente", "El viaje", "Perra vida", "El mensajero" o "No he reblato". Este último ha sido además el primer rap en lengua aragonesa en superar las 100.000 reproducciones en YouTube.

YouTube: https://youtu.be/oUzQMUCxfDo?si=r4xSj2PlNGqihsUE

Spotify: https://sptfy.com/Q0hb

Facebook: http://www.facebook.com/quepasarap

"Paalam Muna" - Qué Pasa! (2024) [vídeo oficial] [with English subtitles]