Selectra presenta cinco formas de reducir la factura de energía de las empresas

Muchas empresas desconocen que existen formas para disminuir sus gastos de gas y electricidad En un mercado energético cada vez más dinámico y cambiante, las empresas buscan constantemente formas de reducir sus costes operativos. Selectra, líder en asesoramiento energético, presenta cinco sencillos pasos para que las compañías puedan explorar la reducción de su factura de luz y gas de manera efectiva.

Optimizar potencia eléctrica. Uno de los primeros pasos es analizar y ajustar la potencia contratada según las necesidades reales de la empresa. Pagar únicamente por la potencia necesaria puede reducir significativamente los costes y no pagar un sobredimensionamiento innecesario o una penalización que se desconoce. Revisar la factura una vez al año. Realizar una revisión anual de la factura de luz y gas es fundamental para identificar posibles modificaciones en la tarifa contratada. Dado que estas tarifas suelen cambiar anualmente, esta revisión puede conducir a importantes ahorros a largo plazo. No obstante, en Selectra se pueden encontrar soluciones sin permanencia que permiten aprovechar las mejores situaciones del mercado. Placas solares. Evaluar la viabilidad de la instalación de paneles solares para generar electricidad renovable es otra opción a considerar. Aunque la inversión inicial puede ser considerable, a largo plazo se traduce en ahorros valiosos al reducir la dependencia de la red eléctrica convencional. Además, mediante un PPA (Acuerdo de Compra de Energía), no es necesaria una inversión inicial, al igual que las posibilidades de financiación del coste de la inversión. Aerotermia. Considerar sistemas de aerotermia para la calefacción y refrigeración puede ser una alternativa eficiente y sostenible. Estos sistemas aprovechan la energía del aire exterior, lo que puede resultar en una reducción considerable de los gastos energéticos a lo largo del tiempo. Monitorización de Consumos. Implementar sistemas de monitorización de consumos permite un seguimiento en tiempo real de los patrones de consumo de energía. Esto no solo ayuda a identificar áreas de mejora, sino que también permite evitar sorpresas y hacer estimaciones de cuánto se va a pagar antes de que acabe el mes, con alertas y notificaciones configurables. "Selectra está comprometida a ayudar a las empresas a encontrar soluciones energéticas que no solo sean eficientes, sino también sostenibles a largo plazo", señala Borja Osta, subdirector de Selectra. "Con estos simples pasos, cualquier empresa puede comenzar a explorar formas de reducir sus facturas y adentrarse en el camino de la mejora de su balance financiero a través de una oportunidad de ahorro que está muy subestimada".