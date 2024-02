The Virtual Company inicia ronda de financiación en busca de 260.000 €

The Virtual Company, Impulsada por Programas de Prestigio: “Founders” de LZD, Acelera Startups, Skylab y Colaboraciones Estratégicas

The Virtual Company, uno de los líderes en el desarrollo de soluciones 3D y algoritmos de inteligencia artificial, anuncia el inicio de una ronda de financiación de 260.000 €. La empresa ha alcanzado hitos significativos al ser parte del programa "Founders" de LZD desde 2023, participar en Acelera Startups con Wayra y Skylabs de la Cámara Valencia.

Foco en desarrollo 3D y algoritmos IA La empresa, actualmente en el programa "Founders" de LZD, ha colaborado estrechamente con varias empresas y una de las escuelas de 3D Españolas más destacadas a nivel mundial. Esta asociación ha fortalecido la posición de The Virtual Company como uno de los líderes en el desarrollo de soluciones 3D e IA. También ha demostrado su capacidad para crear proyectos de realidad aumentada web de vanguardia, como los realizados para la innovadora empresa Zeleros.

Reconocimientos y ronda de financiación The Virtual Company, al ser parte de Acelera Startups y colaborar con Skylabs de la Cámara Valencia, denota la calidad y potencial de esta empresa de cara al corto plazo para su desarrollo como empresa española al mundo.

Adicionalmente, el programa SALTA 2023 en Zaragoza reconoció a The Virtual Company por su herramienta de desarrollo de IA (Virtual Design), que transforma planos 2D en modelos 3D. Este reconocimiento refuerza la necesidad de la actual ronda de financiación para poder lograr los hitos en este 2024.

Servicios excepcionales Con el respaldo de programas destacados y colaboraciones estratégicas, The Virtual Company se sitúa como un referente en la convergencia de 3D e IA, permitiendo la transformación de diseños 2D en experiencias visuales impactantes como:

Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR): crear experiencias inmersivas en VR y AR para aplicaciones de entrenamiento, educación, turismo virtual, y marketing experiencial.

Modelado 3D para arquitectura: brindar servicios de visualización arquitectónica en 3D para arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y diseñadores de interiores.

Simulación y realidad mixta: desarrollar entornos de simulación en 3D para entrenamiento de procedimientos médicos, formación en seguridad, y prácticas industriales.

Animación 3D: crear animaciones 3D para publicidad, videos promocionales, y contenido multimedia interactivo.

Escaneo 3D y modelado de objetos físicos: ofrecer servicios de escaneo 3D para convertir objetos físicos en modelos digitales, útil en áreas como arqueología, museos y diseño de productos.

En ronda de financiación La empresa busca activamente 260.000 € para fortalecer la investigación y desarrollo, expandir su presencia global y seguir liderando la innovación en el campo de la transformación 3D e IA. Este último enfocándose en los siguientes pilares:

Conversión de 2D a 3D: implementar algoritmos para convertir los planos 2D a 3D.

Automatización de procesos empresariales (RPA): desarrollar soluciones de RPA para automatizar tareas repetitivas en procesos empresariales, aumentando la eficiencia operativa. También para asistente virtual en empresas.

Predicción y análisis predictivo: ofrecer servicios de análisis predictivo para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas basadas en datos. Algoritmos de predicción de demanda, de ventas y de precios.

El futuro de la experiencia visual Apoyada por programas de prestigio y con colaboraciones estratégicas, The Virtual Company se proyecta como líder indiscutible en la transformación de la experiencia visual en la era digital.