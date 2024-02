Tratamientos exprés para despedirse de un granito según marcas como Ambari y Medik8

¿Acné puntual? Existen productos en el mercado para eliminar las imperfecciones de manera rápida y eficaz ¿Puede un granito reducirse con ayuda de un dentífrico? "La realidad es que sí, puede tener cierta acción bactericida, pero la piel de un brote suele estar inflamada y más sensible. Si tratamos un granito con pasta de dientes, esta podrá hacer una quemazón y provocar que la piel no cicatrice bien y producir una mancha postinflamatoria que costará tratar mucho más que el odiado acné", explica Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

­¿Qué cosméticos evitar?

Además de la pasta de dientes, los expertos rehúyen a veces de los famosos parches hidrocoloides que tan famosos se han vuelto. "Pueden ayudar algo en un granito en su fase de inicio, pero si el grano ya presenta infección visible, puede que al retirar el parche se abra y se distribuya la infección y que se incrementen los posibles focos acneicos", analiza Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. De igual modo, la experta anima a no utilizar sustancias como "el alcohol, porque quemará la piel y producirá un trauma en ella, de igual modo que no se debe explotarlo, ya que se puede aumentar la infección y las marcas posteriores".

Tratamientos FLASH

¿Qué debe tener un cosmético para rebajar un proceso de acné rápidamente? "Ingredientes como los probióticos o los ácidos exfoliantes que tengan acción bactericida y calmante, como el ácido salicílico o el ácido láctico", defiende Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. Pero no todo queda ahí, ya que "cosméticos ricos en arcillas pueden ayudar a absorber las impurezas y descongestionar", añade Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Calming & Soothing Clay Mask de Perricone MD es un tratamiento versátil que puede utilizarse varias veces a la semana para combatir imperfecciones o como mascarilla nocturna. Contiene ácido salicílico potente, arcilla de bentonita y fermento de lactobacilo para exfoliar, desobstruir poros, eliminar impurezas y combatir bacterias. Además, el extracto de sauce calma la piel, reduciendo el enrojecimiento. La mascarilla deja la piel saludable, hidratada y con un brillo radiante. 37€ en Perriconemd.es

Deep Cleansing Mask de Omorovicza contiene arcilla blanca purificante, además de lodo Moor, de los sedimentos del fondo del lago del mismo nombre, en Hungría, que permite purificar la piel al tiempo que la hidrata. Cuenta también con un complejo termal de patente propia con poder revitalizante. 82€ en Purenichelab.com

Gold Profection22 Mask, de Ambari, recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs como el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido. Se puede usar solo unos días a la semana. 115€ en purenichelab.com

­Por otro lado, las expertas coinciden en que es importante no solo resolver con activos de este tipo, sino también con otros calmantes. "Debemos pensar que un granito es un foco infeccioso que produce una inflamación. Aconsejo tratarlo por dos vías: primero, acabar la infección con ingredientes como los AHA o los BHA, y por otro, intentar rebajar la rojez con activos calmantes. Aquí, la niacinamida, la centella asiática o el cobre pueden ayudar tremendamente. Si solo activamos con ácidos, se puede enfadar a la piel y que produzca más granitos", apostilla Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Watercress & Copper Lyric, de Byoode, es un suero iluminador con niacinamida, reafirmante, con poder cicatrizante y seborregular. Su ingrediente estrella es el glutonato de cobre, que mejora la elasticidad y firmeza de la piel y hay quien lo prefiere al retinol. Además, combate la inflamación, el enrojecimiento, el acné y otras afecciones de la piel. Cuenta también con minerales esenciales y la okra, que dejan la piel con un aspecto luminoso y saludable. 55€ en Byoode.com

­¿Cómo hacer una rutina para acabar con un granito?

Ana Yuste asesora de belleza y consejera en Purenichelab.com comenta:"debemos limpiar muy bien la piel con un limpiador antibacteriano y suave. Tras ello, aplicaremos una mascarilla antiacné rica en ácidos exfoliantes o en arcillas. Una vez retirada, conviene aplicar los activos calmantes en forma de sérum, por ejemplo, con toques suaves sobre la piel y añadiremos crema hidratante. Finalmente, se puede apoyar todo con algún cosmético que aplicaremos sobre el granito directamente para que siga trabajando. Es mejor siempre aplicarlo con la ayuda de un isopo para no llevar bacterias a la piel".

Blemish SOS, de Medik8, es su nombre y es que su concentración en ácido salicílico hace que sea un gran aliado express anti-imperfecciones. Se puede reaplicar sobre el granito varias veces al día y se completa con principios como la niacinamida. Es decir: acabará con la imperfección, atacándola, pero también calmándola. Incluye ácido azelaico, importante para evitar rojeces y reducir las posibles marcas que puedan surgir. 29€ en medik8.es