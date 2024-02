El libro para emprendedores 'Vivir en sábado', uno de los número 1 en ventas en Amazon

Vivir en sábado, un revolucionario libro que enseña a los lectores la manera de crear un negocio online, ha sido el nuevo número 1 en ventas en Amazon en los primeros días del lanzamiento. Esta obra, escrita por el experto Gonzalo de la Campa (fundador de escuelaemprende.com), proporciona información crucial para ayudar a obtener la libertad personal, mientras se gana dinero.

Gonzalo trabaja menos de 3 horas al día y factura más de 5 veces lo que necesita para vivir. Para ello cuenta con más de 12 fuentes de ingresos. Es decir, lo que explica en el libro lo ha vivido en sus propias carnes y cuenta a los lectores cómo seguir sus pasos.

La mayoría de los emprendedores cometen el mismo error cuando empiezan. Venden servicios y los servicios implican trabajar muchas horas por cada nuevo cliente. Gonzalo propone otras fuentes de ingresos sin vender servicios, para ser libre de verdad. De esta manera, tener un nuevo cliente, diez o cien, no implica trabajar más horas. Solo así es posible Vivir en sábado y poder tener altos ingresos trabajando pocas horas al día.

Su autor asegura que en su libro explica cómo ganar dinero sin vender el tiempo. Es decir, enseña cómo implementar una serie de modelos de negocio online que pueden crearse con muy poco dinero y trabajando desde casa que permiten ser mucho más productivo sin la necesidad de tener que vender servicios donde cada cliente implique trabajar más horas. De esta manera, trabajando pocas horas al día y sin asumir compromisos estresantes, se puede ganar mucho más dinero que en los trabajos convencionales trabajando 8 horas al día.

Cuáles son los pasos Vivir en sábado El nuevo libro de Gonzalo de la Campa habla de forma pragmática de un tema que es el sueño de millones de personas. Desde el inicio de la lectura, este contenido plantea objetivos específicos y de manera muy didáctica y sencilla. Además de ganar dinero sin vender el tiempo, propone cerrar negocios sin reunirse con clientes.

Asimismo, aporta claves para que las personas puedan contar con 2 o más meses de vacaciones al año o trabajar menos de 4 horas al día. Todo ello, aportando a las cuentas bancarias personales 5 veces más del dinero que se necesita para subsistir.

Por otro lado, Gonzalo de la Campa explica que la libertad que promete significa tener la agenda casi vacía de compromisos laborales absorbentes y estresantes.

Finalmente, el autor manifiesta que Vivir en sábado va dirigido a personas que se sienten ´secuestradas por sus trabajos’, porque no pueden dejarlos cuando quieran; a personas que no tienen la posibilidad de coger 2 o 3 meses de vacaciones y seguir ganando dinero.

Toda la información que Gonzalo de la Campa comparte aquí la ha sacado de su experiencia personal como fundador en la EscuelaEmprende.com.

Un autor prolífico Con el título Vivir en sábado, el escritor ha buscado hacer una alegoría al deseo que tienen muchas personas, ya que, cuando están sometidas a presiones laborales muy fuertes, la mayoría desea con ansias que llegue el sábado y disfrutar de tiempo personal o en familia. En este contexto, Gonzalo de la Campa ya ha hecho otras contribuciones al mundo editorial con otros libros igual de exitosos. Entre estos está: Quiero envejecer en tus arrugas, un poemario escrito de una manera sencilla para agradar a un público diverso. En este segmento también se enmarca la obra Catorce besos dicen que es soneto, coescrito con Joaquín González Castro. Se trata de un exitoso poeta que formó parte de la I Antología Internacional de Poesía Contemporánea.

Por otro lado, a Gonzalo de la Campa se le atribuyen escritos mucho más pragmáticos como Gana dinero vendiendo cursos online, que también fue Nº1 en ventas en Amazon en su lanzamiento. Aquí el autor proporciona información clave para aprovechar las oportunidades en un sector que está en pleno crecimiento. También ha escrito ¿Por qué Chat GPT va a cambiar el mundo?, posiblemente el primer libro en castellano que habla específicamente de este tema. Este explica las implicaciones que esta nueva tecnología podría tener en la sociedad.