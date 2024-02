Best House, más de 30 años de éxito en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario es uno de los más importantes a nivel global.

En primer lugar, porque es esencial para las personas que desean hacer transacciones como comprar, vender o alquilar una propiedad para vivir o montar un negocio propio.

Independientemente de esto, se considera una parte fundamental en la economía de cualquier país. La influencia de este mercado en España ha llevado tanto a los empresarios como emprendedores a invertir en una franquicia en esta área de la mano de empresas como Best House, la cual posee una trayectoria exitosa de más de 30 años.

Best House, una franquicia del sector inmobiliario con múltiples reconocimientos Best House no solo destaca en el mercado por su amplia experiencia, sino también por todos los reconocimientos que ha recibido a lo largo de los diversos años, los cuales dejan claro su compromiso con la excelencia y la posicionan como una de las compañías más influyentes del sector.

En el año 2021 esta empresa obtuvo varios logros, como los prestigiosos Premios Vivienda y los Premios El Suplemento que dejaron a la marca en alto por su talento. A su vez, en estos eventos se reconoció la contribución significativa que la firma ha aportado en el ramo de bienes raíces.

Qué ofrece Best House a los franquiciados Algunos individuos que han tomado la importante decisión de invertir en una franquicia inmobiliaria han recurrido a Best House por todos los beneficios que ofrece a sus franquiciados. Por un lado, cuenta con diferentes mecanismos adaptados a todo tipo de requerimientos, los cuales están diseñados para que la inversión resulte sencilla y rentable.

Asimismo, cada franquicia cuenta con exclusividad territorial. Además, quienes invierten tienen la gran oportunidad de tener una segunda agencia y librarse por completo de tener que pagar el canon correspondiente. Otra de las ventajas es que los emprendedores no necesitan gastar dinero en alquiler de un local y mucho menos en pago de personal.

Por qué ser un franquiciado Existen otras razones que pueden llevar a las personas a convertirse en franquiciados de Best House. Una de ellas es que los índices de rentabilidad son altos y los riesgos muy bajos. Algo que resulta bastante llamativo para los inversionistas es que para iniciar su negocio propio no requieren de tener experiencia en el área inmobiliaria, ya que cuentan con el respaldo de un equipo encargado de brindar acompañamiento y formación continua para que puedan adaptarse de forma rápida y eficiente al modelo de negocio.

En conclusión, adquirir una franquicia inmobiliaria representa una excelente decisión, sobre todo si la marca tiene una reputación sólida y una cartera de clientes satisfechos como es el caso de Best House. Una empresa que, además, posee una exclusividad marcada en ventas de grandes activos inmobiliarios como hoteles y edificios.