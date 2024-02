Auditorias de seguridad informática y formación con Hack By Security

Año tras año, aumentan considerablemente las estadísticas de delitos cibernéticos que sufren las empresas.

Por esta razón, los servicios de ciberseguridad son cada vez más necesarios para garantizar la protección de la información, tanto de la empresa como de sus clientes, de daños y amenazas hechas por terceros.

Hack By Security es una empresa con más de 20 años de experiencia especializada en servicios de seguridad informática y ethical hacking, con el objetivo de asegurar la protección integral de las empresas, incrementando su seguridad y proporcionando soluciones personalizadas.

Una medida de ciberseguridad necesaria Las auditorías informáticas consisten en recopilar, agrupar y evaluar una serie de vulnerabilidades que ayuden a determinar si el sistema informático que utiliza una empresa mantiene la integridad de los datos que almacena la misma, si utiliza eficientemente los recursos y si cumple con los protocolos, las normativas y las leyes establecidas que regulan la ciberseguridad.

Asimismo, una auditoría informática facilita la realización de inventarios y la revisión de los mecanismos de control y gestión, además de permitir conocer el estado real de los activos informáticos como el software, el hardware y las conexiones.

Estas auditorías tienen la finalidad de detectar vulnerabiidades en el sistema informático que puedan ser utilizadas por Ciberdelincuentes.

Las auditorías informáticas pueden realizarse de manera interna o externa dependiendo de la necesidad real de cada empresa, una vez realizado este "Pentesting", se entregará una serie de informes en los que se detalla con claridad cada vulnerabilidad asi como una recomendacion para solventar o mitigar dicha vulnerabilidad.

La exigencia de la formación informática En la actualidad, la demanda de profesionales o expertos en ciberseguridad aumenta conforme lo hacen las estadísticas de casos de delitos informáticos. Por ello, las empresas apuestan por la formación continua en esta materia.

Uno de los cursos necesarios para sumergirse en el campo de la ciberseguridad es conocer las ventajas del ChatGPT y la inteligencia artificial en este sector, capacitando al usuario para implementar estas tecnologías en el ámbito laboral e, incluso, personal. Si bien esta herramienta no fue creada para la seguridad informática, puede ser de gran utilidad cuando se trata de respuestas a incidentes de seguridad, monitoreos y análisis de vulnerabilidades, entre otros usos. Para ello, desde la Academia de Hack by Security disponen del curso ChatGPT en el que estarán como docentes Raúl Soriano y Daniel Alías para acompañar al alumno durante todo el ciclo del curso.

Por otra parte, el curso de Open Source Intelligence permite al usuario adquirir los conocimientos y las habilidades requeridas para crear un entorno de trabajo seguro y llevar a cabo investigaciones de personas físicas y jurídicas para la recopilación de datos, haciendo uso de las técnicas de la Open Source Intelligence. En este curso contarán con la experta Ana Isabel Corral como docente.

Todas las formaciones llevan incluido libro de 0xWORD y Tempos en MyPublicInbox así como un año para la realización del ciclo formativo, de esta manera adaptan la formación a la agenda del alumno.

Los servicios de ciberseguridad son una necesidad básica para toda empresa, ya que su principal objetivo es prevenir posibles ataques informáticos por parte de terceros, identificar las vulnerabilidades y fisuras que pueda haber en la seguridad de la organización y establecer las medidas de corrección y reparación correspondientes para blindar su seguridad digital.