Impacto de la morosidad en la salud financiera empresarial, de la mano de Grupo Intercobros

Cuidar la economía de una compañía es algo muy importante para mantenerse a flote, desarrollarse y crecer. Debido a esto, es esencial cuidar los factores que pueden afectar la salud financiera de un negocio, y uno de los más peligrosos es la morosidad.

El incumplimiento de pagos tiene el potencial de crear grandes daños en la economía empresarial, a tal punto de hacer que una compañía cierre por falta de liquidez y capital.

Para evitar la morosidad, el equipo de trabajo de Grupo Intercobros ofrece un servicio especializado en el cobro de impagados por vía extrajudicial y judicial.

La morosidad: un poderoso enemigo de la salud financiera empresarial Una mala gestión en el cobro de cuentas puede desencadenar grandes problemas económicos en cualquier empresa. Las más afectadas en este caso son las pymes y los autónomos, los cuales no cuentan con un capital y recursos económicos abundantes como para sobrellevar la morosidad.

El primer impacto que tiene la morosidad en la salud financiera de una empresa es una baja liquidez o poco flujo de efectivo. Si múltiples clientes no cumplen sus obligaciones con la empresa, esta no contará con el dinero necesario para cumplir con sus propios compromisos financieros, como la reinversión o el pago de proveedores, afectando sus relaciones comerciales.

Consecuentemente, puede dañarse la reputación de la empresa, lo cual no solo afectará su posibilidad de solicitar créditos a entidades financieras y crear lazos comerciales con otros negocios, sino también creará una mala imagen para el consumidor que puede perjudicar sus ventas y disminuir su éxito en el mercado. Otro impacto tiene que ver con limitar el crecimiento de la empresa, ya que para iniciar nuevos proyectos, expandirse o adquirir recursos se necesita liquidez.

Grupo Intercobros ayuda a recuperar impagados de forma ética y profesional Combatir la morosidad es vital para mantener negocios sanos, bien desarrollados y de éxito. Una de las mejores formas de hacerlo es contratar a equipos especializados en el área como Grupo Intercobros, una empresa de gestión de cobros para empresas.

Para ello, empiezan realizando una evaluación inicial de los impagados, con la finalidad de crear una estrategia de cobro personalizada que se ajuste a las necesidades del cliente. A continuación, contactarán a los deudores y comenzarán el proceso de negociación, buscando una solución de forma profesional.

El propósito es llegar a un acuerdo para la recuperación de impagados utilizando métodos legales y éticos. En caso de no llegar a acuerdos, se recurre a procesos judiciales.

Es importante destacar que los clientes podrán mirar en tiempo real todo el progreso de cada caso en el Área Clientes de la plataforma de Grupo Intercobros. Además, la gestión de cobros no tiene coste iniciales ni cuotas, en cambio, cobra un porcentaje basado en la antigüedad de la deuda. Los profesionales de esta firma ofrecen sus servicios en su portal web