Borja Aranda Vaquero explica para qué sirve el enlazado interno y un sitemap SEO en una estrategia de posicionamiento

A la hora de desarrollar un negocio u ofrecer servicios en internet es fundamental contar con una página web correctamente diseñada.

Ahora bien, sin una estrategia de posicionamiento es prácticamente imposible conseguir tráfico de usuarios y clientes potenciales. Para ello, es necesario implementar una estrategia SEO.

Este proceso incluye dos pilares fundamentales que son las acciones on page y off page, es decir aquellas que se realizan de manera interna y externa. El enlazado interno y la gestión de contenido optimizado son fundamentales para conseguir buenos resultados. Otro elemento que sirve para reforzar la estructura de una página web es un sitemap SEO.

Enlazado interno en el sistema SEO Específicamente, el enlazado interno, también conocido como interlinking hace referencia a los links que conectan distintos URLs de una misma página web. Este es un proceso determinante para el SEO on page y permite a los usuarios navegar entre distintas direcciones de una misma plataforma.

Enlazar y conectar diversas publicaciones dentro de un sitio web proporciona múltiples ventajas para el posicionamiento y mejora la experiencia de los visitantes. Por ejemplo, una manera de llevarlo adelante es recomendando artículos relacionados con datos de utilidad para complementar la información que se presenta. Además, esto distribuye correctamente la autoridad interna dentro de las URLs, optimiza al máximo el anchor text y reactiva el tráfico de posts que no han tenido mucho alcance.

Por otra parte, con un entramado bien diseñado de links internos es posible mejorar el rastreo que los bots de Google hacen en cada sitio web. De este modo, una página web puede ganar en la consideración de esta plataforma y mejorar su posicionamiento. Con respecto a esto, es necesario pensar en los usuarios y ubicar enlaces correctamente.

Por qué es importante el sitemap SEO Estos mapas, también conocidos como sitemap XML, son índices de URLs que se envían a Google para que sea más fácil detectar las publicaciones más relevantes de un sitio web. Se trata de una acción que sirve para agilizar el proceso de indexación. Al no contar con estas instrucciones, los bots de Google realizan un rastreo integral y sin un orden determinado. En líneas generales, esto demora o empeora el posicionamiento de un sitio web.

Asimismo, estos mapas con URLs permiten conocer el nivel de indexación de una página web en Google y facilitan la detección de problemas. Por estos motivos, es otro de los factores a considerar para lograr buenos resultados con una estrategia de posicionamiento.

