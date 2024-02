Acabar con los malos olores, no enmascararlos

Los malos olores pueden perjudicar el ambiente de un hogar, aunque en apariencia esté limpio y ordenado.

Con el fin de resolver con eficacia este problema en el hogar, la empresa Humex presenta su gama de productos Freshwave. Se trata de una línea dedicada de manera exclusiva a la neutralización de olores de uso doméstico, de forma rápida y con efectos duraderos.

Una alternativa eficaz para eliminar olores desagradables: Freshwave de Humex Por lo general, las personas suelen utilizar ambientadores para eliminar los malos olores. Estos productos proporcionan una fragancia agradable al olfato. Sin embargo, existen olores muy fuertes que deben ser eliminados de raíz, y no solo enmascararlos con otro aroma. Para estos casos, los productos de Freshwave representan la solución ideal. Estos productos poseen una potente fórmula capaz de erradicar los olores de la ropa, el ambiente y los tejidos del hogar. En otras palabras, es una fórmula que no disimula los olores, sino que los elimina por completo.

Freshwave está creado con partículas de carga electrostática. Estas actúan como un imán para atraer y atrapar las partículas del mal olor, procediendo a eliminarlas en el acto. De hecho, se trata de un producto resultante de pruebas científicas, que combina la ciencia molecular con la fuerza de la naturaleza.

Freshwave cuenta con una variedad de ingredientes naturales que crean un ambiente fresco y agradable. Entre ellos destaca el extracto de lima y hojas de pino, anís, clavo y cedro. La efectividad de esta gama de productos ha sido comprobada en el sector industrial y se recomienda para destruir los olores de la comida, tabaco, sudor, mascotas, entre otros.

Beneficios de Freshwave para el cuidado de la ropa Entre los múltiples usos que tienen los productos de Freshwave se encuentra el lavado de la ropa. Elimina los olores persistentes que no se pueden quitar de la ropa con un lavado tradicional. Gracias a su fórmula activa, los olores fuertes de sudor, suciedad, humedad, moho y comida desaparecen. De esta manera, la ropa puede ser utilizada nuevamente sin aromas desagradables. Además, con el spray Freshwave se puede mantener el armario libre de olores en la ropa y del propio espacio cerrado. Por otro lado, utilizando Freshwave para el lavado, la ropa no necesitará ser lavada de nuevo después de un solo uso, siempre que no haya sido manchada y cuente con un flujo de aire constante.

En resumen, con la gama de productos Freshwave se extiende la vida útil de las prendas, se ahorra dinero y tiempo de lavado y se mantiene mejor la ropa. La línea también es ideal para mantener a raya los malos olores en la ropa de los deportistas.