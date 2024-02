Reparación iPhone de la mano de Reparar Ordenadores, una vía sostenible y económica

Actualmente, tener en dispositivo móvil en buen estado es una necesidad.

Esto se debe a que desde este se realizan múltiples actividades en el ámbito laboral y social. No obstante, el uso constante puede llevar a un daño por accidente o un fallo en el sistema que dificulta su usabilidad.

Ante esta problemática, hay quienes dudan entre optar por un servicio de reparación o adquirir un dispositivo nuevo. La realidad es que con los modelos más actualizados pueden optar por la reparación iPhone de Reparar Ordenadores. Esta es una empresa de alcance nacional que ofrece una gama de servicios inmediatos y garantizados para este dispositivo en sus diferentes modelos.

Según su experiencia, ¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan los dispositivos iPhone?

Las averías estrella son las roturas de pantallas y problemas con la batería. Ya que, por un lado, la pantalla está muy expuesta frente a todo tipo de accidentes, por el otro, la batería sufre mucho con el paso del tiempo debido a que suben mucho los ciclos de carga, se agotan, dan problemas de durabilidad, se tienen a hinchar, se apaga el teléfono, llegando a no coger nada de carga.

¿Qué tipo de servicios de reparación ofrece Reparar Ordenadores para iPhone y qué modelos en específico?

Ofrecemos todo tipo de soluciones para iPhone: Cambios de pantalla, batería, auricular, cristal trasero, cámaras delantera y trasera, micrófonos, conector de carga, antenas, reparación face ID, reparación touch ID, mojados, reparación placa base. Y modelos desde el iPhone 5 hasta el iPhone 14.

¿Cuál es el proceso de evaluación que realizan antes de iniciar una reparación para determinar si un iPhone se puede reparar?

Normalmente, se ve rápidamente cuál es el problema (no se ve pantalla, se gasta rápido la batería, no me escuchan), en cuyos casos se da presupuesto gratuito al cliente. En los casos de que el iPhone no encienda porque tiene algún problema de placa base, se da presupuesto, si se acepta, se intenta reparar y solo se cobra si se consigue, ya que las averías de placa base son muy variadas y hay algunos problemas que son irreparables (como cuando está dañado el procesador integrado).

¿Cómo determinan el presupuesto estimado para el cliente?

Tenemos publicadas en nuestra web una lista con los precios de las averías más comunes. En el caso de alguna avería rara, damos presupuesto gratuito y sin compromiso.

¿Cuál es el tiempo promedio que lleva reparar un iPhone y cómo gestionan las reparaciones urgentes o en situaciones de emergencia?

Normalmente, el plazo de reparación son 24 h, excepto reparaciones de placa base y cambios de cristal trasero, que suelen ser alrededor de 2/3 días hábiles (puede ser más en las averías de placa más complicadas).

Con respecto a las averías urgentes (pantallas y baterías), cobramos 20 € por la reparación en 1 h aprox. desde que se nos trae el iPhone al taller.

¿Cuál es el protocolo para la gestión de recogida y posterior entrega?

Se solicita a través de la página web el servicio de recogida en península y baleares.

Al día siguiente hábil se manda a MRW a recoger el paquete (es necesario que el cliente deje empaquetado y protegido el dispositivo a reparar).

Cuando nos llega el iPhone, se repara (normalmente en el plazo de 24 h, si se puede en el mismo día) y se devuelve mediante la mensajería.

¿Proporcionan algún tipo de garantía o periodo de prueba después de completar una reparación en un iPhone?

Todas nuestras reparaciones tienen 3 meses de garantía, en caso de cualquier fallo revisamos gratuitamente el iPhone, reparándose si está cubierto por la garantía o bien dando presupuesto sin compromiso en el caso de que se haya dañado otra parte del mismo.

¿Algún mensaje para quienes desconfían de las reparaciones y prefieren adquirir dispositivos nuevos?

Las reparaciones son seguras, el índice de fallos es de entorno al 1% y cuando vuelve a fallar por el mismo motivo suele hacerlo en el plazo de 1 o 2 semanas después de la reparación, por lo que lo cubre la garantía.

La reparación es más económica que comprar un dispositivo nuevo.

Si miramos al medioambiente, se producen millones de toneladas de desperdicios electrónicos que son altamente contaminantes. Por eso, deberíamos luchar contra la obsolescencia programada y comprar dispositivos que nos durarán varios años y no cambiar de móvil cada vez que haya una novedad.

Además de iPhone, ¿Qué otros móviles, marcas y dispositivos reparan?

Reparamos todo tipo de móviles: Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme, OnePlus, Poco... además reparamos tabletas como iPad.

Como nuestro nombre dice, reparamos todo tipo de ordenadores y portátiles, incluidos equipos Gaming de todas las marcas y modelos. MacBook, iMac, HP, Dell, Acer, Asus, Samsung, Xiaomi, Toshiba, Sony, MSi, Lenovo, Primux, GigaByte, Huawei...

Somos especialistas en reparaciones electrónicas de placas base y de recuperación de datos.

Tener a la mano el contacto de especialistas en reparación como Reparar Ordenadores es la clave para hacerle frente a los fallos en el dispositivo y poder utilizarlo libremente en el plazo establecido. Esta larga lista de dispositivos, así como opciones para restauración, posicionan este como un servicio completo e ideal para solucionar averías comunes y complejas.

La constante contaminación que generan los dispositivos eléctricos, así como la capacidad que tiene cada equipo, impulsan el servicio de reparación, proporcionando una alternativa segura y más económica que al adquirir un dispositivo completamente nuevo.