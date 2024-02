¿Cómo desbloquear la creatividad en las organizaciones?

Todas las personas son creativas desde pequeñas, pero, como dice Ken Robinson, las escuelas matan la creatividad. Y quizás también un poquito la sociedad y el estilo de vida actual.

En un mundo empresarial cada vez más competitivo, la creatividad en las organizaciones emerge como un factor diferenciador crucial porque se necesita innovar. Las empresas que logran desatar el potencial creativo de sus equipos no solo destacan, sino que también se adaptan con agilidad a los cambios constantes del mercado. Sin embargo, el bloqueo creativo es una problemática común que afecta a muchas organizaciones hoy en día.

Las personas no se creen que sean creativas, pero según opina la coach Aurora García Alcalde, todas lo son.

El problema El bloqueo creativo no solo es una limitación individual, sino un desafío colectivo que impacta directamente en la innovación, la productividad y la capacidad de resolución de problemas dentro de las empresas. Datos recientes revelan que un alto porcentaje de empleados se siente desmotivado y experimenta falta de creatividad que afectan negativamente al rendimiento y al clima laboral.

Por otra parte, la monotonía y la rutina afectan también a nivel personal, a la salud mental. La falta de creatividad provoca que en el cerebro se creen menos conexiones neuronales y poco a poco las personas se vayan haciendo menos hábiles e inteligentes.

Cómo afecta a las empresas la falta de creatividad La falta de creatividad conlleva la repetición de fórmulas conocidas, la resistencia al cambio y la incapacidad para encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Este estancamiento creativo se traduce en pérdida de oportunidades, falta de diferenciación en el mercado y un equipo desmotivado.

Soluciones propuestas por Aurora García, coach experta en creatividad e innovación La reconocida coach y experta en creatividad, Aurora García, destaca la necesidad de entrenar la creatividad de manera sistemática en el entorno empresarial. Propone 5 pasos fundamentales para liberar el potencial creativo en los equipos.

Fomentar un entorno propicio: Crear un ambiente que inspire la creatividad, donde los empleados se sientan libres de expresar ideas sin juicio. Generar espacios de reflexión y divergencia.

Desafiar la rutina: Promover la diversidad de experiencias y perspectivas para romper con la monotonía y estimular el pensamiento creativo, entrenar la actuación ante diferentes escenarios para ser más resilientes.

Escucha activa y respeto por todas las ideas: Fomentar la escucha activa y empática, respetando todas las ideas, incluso aquellas que podrían parecer poco convencionales, estas son justo las que pueden encender la chispa de la innovación.

Incentivar la colaboración: La creatividad a menudo surge en la intersección de diferentes disciplinas. Fomentar la colaboración entre departamentos puede ser una fuente inagotable de ideas innovadoras.

Fomentar una cultura del error: Para innovar, es esencial poner en práctica nuevas ideas y eso siempre conlleva errores. Supone un cambio de mentalidad en las personas y de cultura en la empresa el tomar el error como necesario para aprender y evolucionar.

Pensamiento lateral y herramientas efectivas Aurora García destaca la importancia del pensamiento lateral, término introducido por Edward de Bono, como clave para fomentar la creatividad.

El pensamiento lateral se basa en “salir de la caja” del pensamiento convencional y lineal y, para ello, hay que parar a hacerse preguntas diferentes como: ¿por qué las cosas son como son?, ¿qué no se está haciendo para solucionar esto?, ¿qué no se está viendo o hacia dónde no se está mirando?

Para empezar a entrenar la creatividad a través de este tipo de pensamiento, García recomienda resolver acertijos de pensamiento lateral como una forma lúdica y efectiva de entrenar la mente hacia nuevas perspectivas.

Y a nivel empresa, García recomienda por ejemplo juntarse una vez a la semana 15 minutos, poniendo un reto o problema a resolver y que todo el mundo pueda dar sus ideas escritas en pósits (1 idea por pósit) pegando todos estos pósits en un panel para que todo el mundo pueda verlo. Es una muy buena manera de escuchar todas las voces de forma anónima.

Desbloquear la creatividad no es solo una estrategia, sino un compromiso con el cambio de mentalidad que redefine la cultura organizacional. Con la guía de Aurora García, las empresas pueden empezar a ayudar a abrir la mente, impulsar la creatividad y construir un futuro lleno de posibilidades, porque sin creatividad no hay innovación y sin innovación no hay evolución.