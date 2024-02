Las claves del comercio electrónico para pequeños vendedores, el 15 de marzo en Zaragoza

La pandemia aceleró en 2020 las iniciativas para la digitalización de PYMES y microempresas. Cuatro años más tarde, la mayoría de estos proyectos - en particular los referentes al comercio local - han quedado en el olvido. La “digitalización” ha supuesto, de hecho, que los grandes actores del comercio electrónico, con acceso a tecnología y recursos financieros, hayan aumentado su posición dominante y los pequeños comercios, por el contrario, se hayan visto relegados a la irrelevancia digital.

Cuando en 2020 se hablaba de tiendas de proximidad y su proceso de “digitalización”, no se consideraba la distancia que separa la "digitalización" de la "venta". Digitalizar puede ser (en la mayoría de los casos lo es) un proceso meramente tecnológico; si hablamos de vender online, entran en juego otros factores comerciales, logísticos, formativos y humanos.

El 15 de marzo en Zaragoza, y de la mano de los mejores expertos, se desglosarán los pasos que se deben andar para que los pequeños agentes económicos (tiendas de proximidad, productores locales) recorran la distancia que separa "digitalización" de "venta". También se revisarán casos de éxito de comercios locales que sí están vendiendo online y pueden resultar inspiradores y se anticiparán los retos a los que se enfrentan PYMES y microempresas en el corto y largo plazo en lo referente a comercio electrónico.

Los participantes en esta jornada serán, entre otros, Jorge Navarro. Consultor Social ADS en Semmantica, Thania Paradelo Experta SEO en Hiberus, Leandro Lasheras, Head of Ecommerce en zerca!, Alejandro Gómez Belsué Responsable de Empresa Familiar, Formación y Franquicias en el Instituto Aragonés de Fomento, Guillermo Pascual López. Responsable GGCC Aragón. Telefónica España, Narciso Samaniego, CEO Servicio Comercio electrónico en Cámara de Zaragoza y Rubén Gascón, Head of Business en zerca! La jornada comenzará a las 11 h y tendrá lugar en el Edificio Antigua Estación Utrillas de Zaragoza. Toda la información del programa está disponible en zerca.com