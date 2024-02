Trivimar, el socio indispensable para ebanistas. Productos, herrajes y servicios a medida

En la actualidad, el mundo del diseño de interiores y la decoración se caracteriza por la búsqueda de la comodidad y funcionalidad. La elaboración de elementos únicos que no solo sean agradables a nivel estético, sino que también ayuden a optimizar los espacios, es cada vez más requerida en el mercado.

En ese contexto, para los profesionales del diseño y la construcción es vital contar con un aliado que, además de proveer tableros y herrajes para todo tipo de muebles, ofrezca también un servicio de optimización, corte de tableros, chapado de cantos, mecanizados, etc. En este punto, Trivimar es una compañía panameña que ha logrado consolidarse como uno de los referentes en el sector gracias a sus altos estándares de calidad.

Tableros con distintos acabados Trivimar es distribuidora de reconocidas marcas europeas. Sin embargo, la tienda se destaca por su amplia gama de productos y su extenso catálogo de tableros de melamina, MDF y otros, cuenta además con una gran variedad de acabados en madera, alto brillo, supermate, antihuella, etc. y diferentes grosores, que se adaptan a distintas necesidades y gustos. Asimismo, posee un servicio exclusivo de optimización y corte de tableros, chapado de cantos y mecanizados de piezas, lo que garantiza la posibilidad de realizar diseños 100% personalizados y con acabados de primera, tanto en puertas como en gabinetes, gavetas, estanterías, muebles de baño, armarios, vestidores, entre otros.

Con un equipo de profesionales capaces de fabricar todo tipo de muebles, closets y cocinas de alta calidad, Trivimar garantiza un servicio de excelencia, al mejor precio del mercado, para los profesionales del sector.

Asesorías personalizadas de Trivimar Por otra parte, un elemento que diferencia a Trivimar es su asesoramiento personalizado. El servicio se basa en la experiencia acumulada por sus fundadores y colaboradores que, durante más de cuarenta años ha tenido la compañía en el mundo de la madera, muebles y afines, lo que le permite ofrecer recomendaciones con una visión clara, efectiva y eficiente, muy útiles para clientes que se enfrentan a proyectos complejos o de gran envergadura.

En resumen, Trivimar se distingue por ofrecer un servicio exclusivo de optimización y corte de tableros, pegado de cantos y mecanizados, garantizando diseños únicos y adaptados a las necesidades de cada cliente. La empresa se presenta como una alternativa fiable y completa para satisfacer las necesidades de sus clientes, profesionales y ebanistas, al combinar la experiencia y el profesionalismo con asesorías personalizadas y precios competitivos.