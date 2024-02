El sector de la logística y el transporte se reúne en la Patronal para impulsar la igualdad y la sostenibilidad

Empresas, institución pública, patronal y asociación se han unido este jueves en Madrid para impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer y la sostenibilidad medioambiental Empresas, institución pública, patronal y asociación se han unido este jueves en Madrid para impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer y la sostenibilidad medioambiental. Para ello, Transporte y Logística Avanzada (TLA) ha reunido en una mesa de trabajo, en la sede de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) a representantes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Acciona, UPS, TLA y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), moderados por el periodista Andrés Dulanto.

Concretamente, sobre cuestiones relacionadas con igualdad y sostenibilidad han avanzado, a través de un desayuno de trabajo, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio; el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), Francisco Aranda; la CFO y el CEO de Transporte y Logística Avanzada (TLA), Cristina Rico y Jorge Luis Jiménez, respectivamente; la Head of Events y el Quality & Sustainability Manager de Acciona, Cristina Hernández Prieto y Ramón Rodríguez Alonso, respectivamente; la Managing Director de UPS Spain and Portugal at United Parcel Service of America (UPS), Romina Lorenzo; y el Secretario General de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Madrid), Javier Núñez.

En el apartado relacionado con la igualdad, los presentes han partido de la realidad de que el transporte y la logística son terrenos laborales predominantemente masculinos, aunque han constatado una mejora de la presencia femenina en las plantillas, fundamentalmente en actividades relacionadas con puestos técnicos y de alta dirección gracias a la implementación de la tecnología a las operativas de mayor desgaste físico a través de los centros de distribución inteligente, en almacenes o en actividades en torno a mercancías.

En este sentido, se ha hecho hincapié en el incremento paulatino de mujeres responsables de departamentos de logística, compras o exportación, y se ha puesto el dato sobre la mesa de que la cuota femenina en transporte y logística ha pasado en los dos últimos años del 19 al 22% en España, brecha que se irá reduciendo dada la mayor incorporación de mujeres en la universidad que se forman en cuestiones relacionadas con el sector.

"En la Cámara de Comercio de Madrid estamos comprometidos con la promoción de la igualdad entre hombre y mujer y el liderazgo femenino en todos los sectores económicos, incluido el ámbito logístico y del transporte, por supuesto, a través de programas de mentoría, formación y ‘networking’, brindamos herramientas y oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en sus carreras profesionales. Al mismo tiempo, ofrecemos a las empresas herramientas y asesoramiento para diseñar y llevar a cabo medidas de conciliación y corresponsabilidad, y elaboración de planes de igualdad", ha declarado Asensio.

En palabras del presidente de UNO, Francisco Aranda, "a pesar de que se ha avanzado a pasos agigantados, y de que estamos detectando un mayor interés y predisposición por parte de la mujer para trabajar en logística y transporte, es necesario seguir impulsando medidas que hagan de éste un sector atractivo para todos los profesionales, ya desde jóvenes, creando referentes y dando visibilidad a la logística y a las oportunidades laborales que ofrece".

UPS y TLA tienen una alianza para promover el empleo y la inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género. Concretamente, el CEO de TLA ha explicado que uno de los fines de la Fundación Pilar Luis Coco, creada por la compañía, es facilitar la entrada o reinserción al mundo laboral a colectivos en riesgo de exclusión y mujeres vulnerables. "Este es el primer paso de un largo recorrido ya que nuestra visión va mucho más allá y se crearán otros proyectos y acciones relacionadas con la promoción de la salud para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades poco frecuentes o raras, personas con cáncer o personas en situación o riesgo de exclusión social".

Para todo ello, UPS colabora y apoya los esfuerzos de TLA sobre las oportunidades de empleo a las mujeres víctimas de violencia de género destinando el 25% de sus donaciones benéficas en beneficio de las mujeres en situación de riesgo. "Con la iniciativa del Programa de Mujeres Exportadoras, hemos proporcionado formación y herramientas a empresas dirigidas por mujeres para impulsar su éxito en el comercio internacional. A través de programas de formación y tutoría, estamos ayudando a crecer a estas mujeres empresarias. Hasta la fecha, el programa ha apoyado a más de 107.000 mujeres y pequeños empresarios de todo el mundo", ha comentado Romina Lorenzo.

UPS colabora, además, con la Fundación Real Madrid desde 2016 para reforzar su compromiso social, apoyando a más de 1.500 jóvenes en riesgo de exclusión en Europa. A lo largo de 2023, más de 1.000 niños en situación desfavorecida se han beneficiado de los proyectos de las escuelas sociodeportivas de la FRM. Para este año, el objetivo se ha ampliado a más de 1.500 personas, proporcionando oportunidades de aprendizaje, desarrollo y promoviendo la inclusión, manteniendo siempre una sólida base educativa".

"En TLA somos conscientes de que un futuro sostenible, igualitario y justo no se puede alcanzar sin que exista una igualdad de género real y efectiva entre hombres y mujeres. Por eso, nuestra prioridad social, como primer paso de este camino que hemos comenzado, es apostar por la inclusión sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género para conseguir que tengan un trabajo estable y de calidad", ha declarado Cristina Rico.

Sostenibilidad ambiental y última milla

Por su parte, Cristina Hernández ha relatado que el grupo Acciona tiene el objetivo ambicioso de reducir en un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero generadas como consecuencia de sus actividades en 2030 "y estar totalmente descarbonizado en 2040".

En este punto, Ramón Rodríguez ha recalcado que "la sostenibilidad es un eje transversal" en todos los proyectos desde Acciona Cultura. "Está en nuestro ADN, porque Acciona es una compañía de energías limpias", ha aseverado.

Las empresas de la patronal UNO "están absolutamente comprometidas con la movilidad inteligente y la sostenibilidad racional en lo que respecta a la distribución de última milla y, prueba de ello son las importantes inversiones que están realizando para acelerar la renovación de sus flotas y la implantación de nuevas herramientas tecnológicas que permitan avanzar hacia operativas cada vez más eficientes". A juicio de su presidente, el "gran reto de la descarbonización precisa de la implicación real de todos los actores y del respaldo de las administraciones públicas", ha demandado Francisco Aranda.

"En UPS llevamos desde el 2016 estableciendo objetivos de sostenibilidad para abordar el impacto ambiental y nos esforzamos para reducir las emisiones absolutas y hacer cada vez más uso de energía renovable en nuestras operaciones. Para ello las inversiones y la colaboración con nuestros partners representan una parte crucial para alcanzar nuestro objetivo de reducir nuestra huella de carbono a nivel mundial al 50% por paquete para 2035", ha explicado Romina Lorenzo, quien ha aclarado que la solución que ayuda a optimizar la logística de la última milla es el servicio UPS Access Point.

Violencia de género y última milla van de la mano en TLA. "El propósito corporativo de TLA es acelerar el impacto positivo social, medioambiental y económico para impulsar el desarrollo sostenible. Desde TLA nos sentimos muy orgullosos de continuar poniendo en valor un proyecto, desarrollado en colaboración con UPS, de reparto de última milla sostenible que impulsa la contratación de víctimas de violencia de género y supone el comienzo de un camino por recorrer, aportando nuestro grano de arena, para erradicar la violencia de género de la sociedad", ha precisado Cristina Rico.

Jiménez ha especificado que esta empresa familiar con más de 30 años en el sector de la logística y la distribución, está focalizada en la entrega de última milla; "En función de nuestros valores hemos puesto el foco en fomentar el empleo de calidad y la sostenibilidad en su ámbito social y medioambiental. Sin embargo, tenemos claro que la sostenibilidad sin acción no sirve de nada. Y por ello seguimos avanzando en nuestro compromiso -a través de nuestra actividad empresarial- a mejorar la vida de personas pertenecientes a colectivos vulnerables a través de la Fundación Pilar Luis Coco".

Por su parte, el Secretario General de AJE Madrid ha hecho un llamamiento: "Es necesario que los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, que son el grueso del negocio en nuestro país, hagamos un esfuerzo. Desde cosas tan sencillas como la digitalización de procesos evitando el uso de papel, fomentado esto último desde los organismos con planes de ayuda, el fomento del teletrabajo en aquellas actividades que se pueda, evitando el desplazamiento masivo de trabajadores, incluso la orientación de modelos de negocio en áreas rurales puede ser un punto para aumentar la sostenibilidad".

"En el mundo en el que vivimos, donde lo inmediato es imprescindible, se le da tanto valor al tiempo, la última milla es esencial para dar el servicio que el cliente requiere: "lo quiero ya y ahora". Además esta última milla da trabajo a multitud de autónomos y pequeñas empresas, dada la gran demanda y también la importancia de ser iguales o mejores que la competencia. Dar mayor satisfacción al cliente. Y la sostenibilidad toma un papel relevante, dado los desafíos en los nuevos planteamientos urbanos, las restricciones, etc.".

La Cámara de Comercio Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ofrece servicios y recursos para ayudar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y responsables, desde asesoramiento en gestión ambiental, pasando por herramientas para el cálculo de la huella de carbono, hasta la certificación de estándares de sostenibilidad.

"Nuestro objetivo es promover la competitividad empresarial a través de la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Trabajamos en estrecha colaboración con instituciones públicas, agentes sociales, la Cámara de Comercio de España y otras cámaras de comercio para impulsar iniciativas conjuntas en materia de igualdad de género y sostenibilidad. A través de alianzas estratégicas y proyectos colaborativos, buscamos generar un impacto positivo y duradero en la comunidad empresarial de Madrid", ha constatado Ángel Asensio.