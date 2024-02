Alcanzar el logro de resultados y minimizar los riesgos con ’12 casos en Executive Coaching’, de Emilio Ronco

12 casos en Executive Coaching es una obra que otorga las herramientas para el desarrollo del liderazgo en una empresa. Escrito por Emilio Ronco, el cual publicó su primer libro en 2000 y lleva años escribiendo artículos y documentos técnicos sobre su actividad profesional en consultoría.

“Es un libro que combina las bases y fundamentos que sustentan la práctica del Executive Coaching en un contexto profesional con la exposición de una serie de casos reales encuadrados en cuatro categorías que son las más habituales en el contexto organizacional. Creo que aporta un adecuado equilibrio entre la teoría y la práctica”, expresa el autor.

Va orientado a profesionales del desarrollo, a directivos de cualquier tipo y a técnicos de la dirección de personas para ayudarles a identificar las claves del éxito.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor “un primer capítulo dedicado a explicar el concepto y la práctica del Executive Coaching: definición, características, proceso, etc. Posteriormente, encontrará 12 casos agrupados en cuatro categorías con 3 casos en cada una de ellas: la primera recoge casos sobre liderazgo y dirección; la segunda tiene que ver con situaciones o eventos de carrera profesional; la tercera con relaciones eficientes con stakeholders y la última presenta casos sobre el equilibrio entre lo profesional y lo personal. Por último, encontrará un anexo con instrumentos de apoyo a la práctica del Executive Coaching: modelos de contrato, plantillas, formularios, informes, etc.

Sinopsis El coaching directivo se ha convertido en una de las intervenciones más utilizadas por organizaciones y empresas de cualquier clase para potenciar el desarrollo del liderazgo y facilitar la consecución de resultados. Abordar y realizar este tipo de procesos de manera eficaz es una forma de impulsar el talento y acelerar la creación de valor.

A partir de la dilatada experiencia del autor como coach se presentan doce situaciones que permiten a directivos, profesionales y coaches, identificar las claves del éxito de estas intervenciones y plantear estilos y formas adecuadas de actuación para alcanzar el logro de resultados y minimizar los riesgos.

Autor Emilio Ronco es fundador y managing partner en Talent Development Institute, donde ejerce su labor como consultor en gestión estratégica del talento y desarrollo directivo. Centra su actividad en el desarrollo de liderazgo, gestión y evaluación de talento, desarrollo organizacional y coaching para directivos y equipos de dirección en empresas y organizaciones públicas y privadas de distintos sectores; entre ellos, banca, seguros, telecomunicaciones, consumo y energía, etc.

Ha tenido responsabilidades directivas sobre unidades funcionales y de negocio en empresas multinacionales químicas, farmacéuticas, financieras, de servicios profesionales y consultoría, liderando equipos de una amplia diversidad cultural y en ámbitos geográficos muy amplios. Es autor de cuatro libros, además de múltiples artículos y documentos técnicos sobre gestión del talento y desarrollo de liderazgo. Asimismo, ha impartido conferencias o realizado proyectos en más de 15 países.

Es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por ESADE Barcelona. Ha completado su formación con diferentes cursos de postgrado, un programa de desarrollo de liderazgo en la Universidad de Harvard y otro sobre planificación estratégica en la de San Diego.