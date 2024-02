4 Esquinas, el bar en Monzón que sorprende por sus ginebras

Cada semana, 4 Esquinas destaca una ginebra seleccionada por su calidad, historia y sabor, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de explorar continuamente el amplio mundo de esta bebida tan especial 4 Esquinas, el bar en Monzón situado en pleno corazón de esta ciudad oscense, se ha convertido en el epicentro de los entusiastas de los gintonics, al ofrecer una interesante iniciativa semanal. Cada siete días, ofrecen a sus clientes una ginebra destacada, invitándoles a innovar mientras se sumergen en el interesante universo de esta bebida tan de moda.

Un bar en Monzón que ofrece experiencias de día y de noche

Ubicado en el centro de Monzón, 4 Esquinas abre de 8h a 15h y de 18h a medianoche, ampliando el cierre en fin de semana, y es mucho más que un simple bar. 4 Esquinas es una ventana al mundo del café bien hecho, de las tapas más variadas, de los vermús con mayor carácter y de las mejores ginebras. Y precisamente, para ofrecer experiencias únicas, este bar selecciona la "Ginebra de la Semana", celebrando, así, la complejidad y la artesanía detrás de cada botella.

La variedad de ginebras de 4 Esquinas supera todas las expectativas, para desafío y deleite de los amantes del gintonic. Desde los clásicos atemporales hasta las últimas novedades del mercado, hay un tipo de ginebra y un país en concreto para cada gusto. Por eso, la selección se realiza con gran cuidado, considerando no solo la calidad y el perfil de sabor, sino también la historia y la innovación detrás de cada botella. Actualmente, cuentan en carta con más de 30 marcas, aunque a lo largo de estos 13 años sus clientes han tenido la oportunidad de probar más de 400.

La participación de los clientes, más allá del disfrute de una copa

Y es que, a los clientes se les invita a conocer qué hay detrás de cada ginebra, comprendiendo lo que la diferencia del resto. "En 4 Esquinas, no solo servimos ginebra; compartimos nuestra pasión y conocimiento con cada persona", afirma Javier Bordes, propietario de este bar en Monzón.

Precisamente, el compromiso con la experiencia del cliente ha hecho que 4 Esquinas no solo sea un punto de encuentro para los montisonenses, sino que se ha convertido en destino de los vecinos de toda la provincia. Sin duda, la iniciativa de la "Ginebra de la Semana" ha cautivado a los amantes de esta bebida, que esperan con ganas la próxima selección para compartir también tiempo con los suyos y disfrutar juntos del momento.