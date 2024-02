Saguar Real Estate cierra la venta de Eudaimonia House, en Punta Galea, Las Rozas de Madrid

Eudaimonia House Punta Galea es un amplio, luminoso y acogedor chalet adosado ubicado en Punta Galea, en Las Rozas de Madrid, una de las zonas más demandadas de Las Rozas de Madrid.

Eudaimonia es una palabra del griego antiguo que evoca la idea de vivir una vida buena y significativa en compañía de seres queridos, buscando la prosperidad y el bienestar compartido.

Por eso, el equipo de Saguar ha bautizado así este hogar, porque encaja a la perfección con esta definición.

Este magnífico chalet adosado fue vendido por Saguar Real Estate con éxito.

Reseña / opinión de Saguar Real Estate por parte de la propiedad:

"Valoro el servicio recibido por Saguar Real Estate con 5 estrellas.

Nuestra experiencia ha sido muy positiva. El proceso de venta, con las complicaciones que tenía la operación, lo habéis resuelto de forma extremadamente profesional, cercana y añadiría casi familiar.

Como ya he dicho y ante todo, habéis hecho un trabajo tremendamente profesional.

Sois una empresa familiar que lleváis dos hermanos y tenéis la infrecuente habilidad que ese trato familiar se nota a la hora de tratar con vosotros.

Además, se nota el deseo de poner al cliente en el centro y es otra característica que os diferencia.

Especialmente remarcaría el fantástico video promocional que realizasteis.

Os animo a seguir con la línea que habéis tomado. Profesionalidad, personalización, cercanía... creo que estos pilares, unidos al uso que hacéis de las nuevas tecnologías hacen de vuestra firma una empresa diferencial, escalable y referente".

Tras una emocionante venta basada en la venta privada (no se ha publicado ni una imagen del inmueble para preservar la privacidad e intimidad de sus propietarios), la codiciada propiedad Eudaimonia House Punta Galea ha encontrado una nueva familia.

Ubicada en uno de los enclaves más demandados de Las Rozas de Madrid, este chalet adosado será el refugio de una preciosa familia durante varias décadas.

Desde sus amplios espacios interiores, su exuberante jardín, sus excelentes zonas comunes y su idílico entorno, esta vivienda encarna la esencia misma del estilo de vida de urbanización de la zona Noroeste de Madrid.

“Estamos muy contentos de haber vendido esta excepcional vivienda”, declara Patricia Delgado Saguar, socia fundadora de Saguar. “Desde el momento en que pisas este chalet, te envuelve una sensación de hogar, calma y sofisticación que es realmente incomparable. Ha sido un honor formar parte de este proceso.”

