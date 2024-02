La Rioja y País Vasco, comunidades autónomas que más ejercicio físico realizan en España

La Rioja consigue el primer puesto como la Comunidad Autónoma que más actividad física realiza, de acuerdo a los datos recopilados por PuntoSeguro, el comparador de seguros de vida riesgo a través de internet pionero en España, que bonifica el ejercicio físico para promover un estilo de vida saludable. Este análisis, realizado a partir de la actividad de los 2.000 usuarios diarios de la aplicación, resalta la participación activa de los riojanos, y pone de manifiesto la eficacia de las iniciativas de promoción de la actividad física en la región. Los resultados demuestran que el liderazgo de La Rioja en el ranking es un claro reflejo de un compromiso colectivo con la salud y la vitalidad, siendo un modelo a seguir para el resto de comunidades en España.

La Rioja se corona en el podio del movimiento: nº 1 en horas de actividad La Rioja se coloca a la cabeza como la comunidad autónoma con el mayor número de horas dedicadas a la actividad física mensual en España, marcando un precedente para la salud y el bienestar regional.

Este pequeño territorio, conocido por sus viñedos y su patrimonio cultural, ahora también se distingue por su liderazgo en el fomento de un estilo de vida activo. Con un promedio de 48.03 horas de actividad al mes, supera con creces a otras comunidades.

La Rioja no solo lidera en horas de actividad, sino que también se sitúa entre los primeros puestos en otras categorías significativas: ocupa la segunda posición en pasos y la sexta en calorías. Esto indica un equilibrio entre la duración y la intensidad del ejercicio entre los riojanos, lo que puede atribuirse a un estilo de vida que integra la actividad física en el día a día, más allá del simple recreo o ejercicio programado.

País Vasco: pasos adelante hacia la victoria No muy lejos en la clasificación se encuentra el País Vasco, que ha sabido cómo marcar la diferencia a través del número de pasos completados por sus habitantes en cada reto mensual. Encabezando la tabla con un promedio mensual de 231.496 pasos, esta comunidad brilla por su movilidad, lo que refleja una cultura de la actividad física profundamente arraigada en su sociedad.

Esta comunidad también muestra excelencia en otras áreas, colocándose en la segunda posición por calorías y en la sexta por tiempo. Este conjunto de resultados resalta la adopción de prácticas saludables y una infraestructura que promueve la movilidad, desde caminatas hasta deportes tradicionales, que son parte integral de su cultura.

Las Islas Baleares queman más calorías por mes Las Islas Baleares se llevan el título en el consumo calórico, con una media que asciende a 9.335 calorías quemadas mensualmente. Este impresionante número no solo habla de la intensidad del ejercicio físico en el archipiélago, sino también de la importancia de la actividad física en un entorno que invita al movimiento y a la vida al aire libre.

Esta comunidad también destaca su tercera posición en cuanto a horas de actividad, lo que subraya la intensidad y compromiso con la actividad física. En un entorno que favorece los deportes náuticos y actividades al aire libre, los baleares combinan el disfrute de su entorno natural con una vigorosa rutina de ejercicios.

Cantabria, subcampeones en la duración del ejercicio Cantabria destaca por su dedicación al ejercicio, alcanzando un admirable segundo lugar en la duración de la actividad física con casi 42 horas mensuales. Este dato, que la sitúa por encima de comunidades con mayor densidad poblacional, es un reflejo del compromiso cantábrico con un estilo de vida activo. Esta estadística es testimonio de la resiliencia y la dedicación de los cántabros al bienestar físico, una hazaña que merece reconocimiento y que puede servir de inspiración para otras regiones.

Además, la comunidad muestra una valiosa tercera posición en la categoría de calorías quemadas, lo que sugiere una combinación de actividades físicas tanto recreativas como de mayor intensidad.

Castilla-La Mancha: consistencia y esfuerzo se reflejan en doble tercer puesto Castilla-La Mancha no muestra todo un modelo de constancia en el panorama de la actividad física en España, gracias a sus dos terceros puestos firmes en las categorías de calorías quemadas al mes y horas de movimiento. Esta comunidad autónoma demuestra que la tenacidad y un enfoque equilibrado en la actividad física como clave para mantener una buena salud.

Este rendimiento es un claro indicativo de la integración del ejercicio en la vida diaria de los castellano-manchegos, quienes parecen haber encontrado la fórmula para compaginar intensidad y tiempo dedicado al bienestar físico. Además, estos datos podrían estar influidos por las políticas de salud pública que promueven la actividad física a través de eventos deportivos y programas de bienestar en sus diversas provincias.

Descubrir PuntoSeguro Fit ¿Es necesario un empujón más para hacer ejercicio? Desde PuntoSeguro quieren ayudar a tener una vida más saludable.

Contratando el seguro de vida con PuntoSeguro se tiene acceso gratuito a la app PuntoSeguro Fit. Además de tener controlada la actividad física diaria, y contribuir a causas sociales, se podrá obtener un descuento de hasta 120 € en cada renovación.

PuntoSeguro Correduría de seguros digital nacida en el 2001, especializada en seguros de vida riesgo. En el año 2017, han sido pioneros en recompensar el ejercicio físico de sus asegurados a través de la app móvil PuntoSeguro Fit que ofrece descuentos en la renovación de hasta 120 € y contribuye a causas sociales. Se trata de un negocio con capital 100 % similar, que no mantiene vínculo accionarial con las entidades aseguradoras.

La compañía ha sido galardonada con el Premio Gema a la Mejor Correduría de Seguro por internet en el año 2023.

Más información sobre PuntoSeguro en su página web.