Fermín Cortell Ferri rompe los tabús de la salud mental al hablar claramente sobre el TOC en ‘TOCado, pero no hundido’

CÍRCULO ROJO.- Ciertos temas aún siguen siendo tabú en la sociedad actual y en esa reivindicación de romper con lo establecido como normal, Fermín Cortell Ferri, acompañado de la Editorial Círculo Rojo, publica TOCado, pero no hundido.

Su propio título ya puede adelantar el tema del que se va a tratar. Está escrito desde el punto de vista de alguien, que no solo empatiza, sino que sabe a la perfección lo que se siente. Este autor que, aunque comenzó a escribir de manera habitual hace un año, lleva mucho tiempo guardando lo que no podía decir en alto en notas, ahora saca a la luz una obra orientada a cualquier persona que tenga interés o quiera sumarse a la causa de prevención en la salud mental.

Su inspiración para escribir ha sido el querer ayudar, aunque fuera con un pequeño granito de arena, a la causa. Y el ser capaz de poner en orden todas las ideas que cruzaban su mente. El libro se divide en dos partes, una teórica donde explica que es el TOC y los diferentes tipos que existen. Y otra, con más profundidad donde cuenta su experiencia personal y acompaña en el camino a todos aquellos que sientan lo mismo para ayudarles en el proceso de superación.

Sinopsis "En TOCado, pero no hundido, el autor nos sumerge en un profundo viaje a través de los matices del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). La obra se estructura en dos partes y una serie de capítulos que desglosan tanto los aspectos teóricos como prácticos de esta condición.

La primera parte, titulada «TOC y Vida», comienza por definir el TOC, detallando sus componentes esenciales: obsesiones y compulsiones. El lector se sumerge en la complejidad de los diferentes tipos de TOC y explora el impacto del «Gran Miedo» que acecha a quienes lo padecen. A medida que avanza, descubre las teorías que sustentan posibles soluciones para liberarse del TOC y las dificultades que se presentan al intentar aplicarlas en la vida cotidiana.

La segunda parte, «Notas y Observaciones», ahonda en aspectos más prácticos y psicológicos del TOC. El autor aborda los pensamientos irracionales, la búsqueda obsesiva de certeza y la aceptación de los errores. El lector se sumerge en la profunda psicología del TOC y sus efectos en la vida diaria. El libro también explora la importancia de los derechos asertivos, la acción a pesar de la duda, y cómo la valentía es un aliado fundamental en la lucha contra el TOC.

TOCado, pero no hundido es un compendio completo que se adentra en los recovecos de la mente humana, explorando tanto la teoría como la práctica en la búsqueda de la liberación del TOC. A lo largo de su lectura, el autor comparte su experiencia personal, arrojando luz sobre la lucha contra esta enfermedad y ofreciendo consejos prácticos para"

Autor Fermín Cortell Ferri nació el 23 de enero de 1994 en la ciudad de Alcoy, Alicante, España. Desde temprana edad, mostró un profundo interés por la tecnología, lo que lo llevó a embarcarse en una emocionante carrera en el campo de la informática.

Completó su educación con éxito, obteniendo el título de grado en Ingeniería Informática, que le brindó las habilidades y conocimientos necesarios para sobresalir en su futura carrera. A lo largo de los años, ha trabajado en varias empresas como desarrollador de software, contribuyendo con su talento y experiencia a proyectos diversos.

Fuera del ámbito laboral, es un apasionado lector. Desde su infancia, ha devorado libros de novela histórica, fantástica, de acción, etc., lo que ha enriquecido su conocimiento y nutrido su imaginación. Además, es un ávido jugador de videojuegos, lo que le ha permitido explorar mundos virtuales y disfrutar de la emoción de las partidas en línea con jugadores de todo el mundo.

Pero lo que realmente llena su corazón es la naturaleza y el campo. Fermín y su mujer aprovechan cualquier oportunidad para salir de acampada, explorando los maravillosos paisajes que la naturaleza tiene para ofrecer. En estas escapadas a la montaña, los tres perros de la familia se convierten en fieles compañeros de aventuras, disfrutando de la libertad y la belleza de la vida al aire libre.

Sin embargo, la vida de Fermín no ha estado exenta de desafíos. Desde muy joven, ha enfrentado el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), una enfermedad que ha sido una parte constante de su vida, aunque no entendiera los desafíos que enfrentaba. Su lucha con el TOC ha influido en su perspectiva y en su determinación para superar obstáculos.

Recientemente, Fermín ha decidido compartir su experiencia personal con el TOC a través de su libro: TOCado, pero no hundido. Este libro es una reflexión sincera sobre las situaciones que ha enfrentado a lo largo de su vida y cómo ha llegado a ser la persona que es hoy en día. A través de sus pensamientos y ejemplos, busca inspirar a otros que luchan contra desafíos similares y crear conciencia sobre la importancia de la salud mental.