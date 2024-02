José Antonio Zubeldia Jauregi escribe ‘Concédete el poder de vencer’ para dejar de fumar

CÍRCULO ROJO.- José Antonio Zubeldia Jauregi comenzó a escribir a los 18 años con sus primeros poemas, cuentos o incluso pequeños guiones en un cuaderno. Concédete el poder de vencer es el resultado de las anotaciones sueltas de todos los pensamientos y reflexiones que ha ido desarrollando y que ha secuenciado para poder materializarlo.

El autor resalta de la obra que “Como todo libro, evidentemente pretende agradar a toda persona que lo lea, pero su misión va más allá. Es un libro terapéutico, de autoayuda, busca un final feliz para el lector y la lectora. Utiliza ejemplos y metáforas donde intervienen muchos personajes, como animales que caen en trampas o gladiadores que luchan en el circo, pero los protagonistas en todo momento son las personas lectoras y serán ellas quienes en realidad escribirán el final del libro en su propio cuaderno de notas.

Destacaría su lenguaje, cercano, empático, comprensivo y siempre esperanzador. En todo momento transmite ánimo a la persona y se gana su confianza basándose en la experiencia personal de superación del autor. También resulta novedoso el cuaderno de notas donde se propone a la persona que lee el libro escribir sus sensaciones, reflexiones y descubrimientos.”

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, según las palabras del propio autor, el lector va a encontrar “con un libro que le invitará a compartir con él una experiencia de vida. Pronto se dará cuenta de que no está solo/a y que muchas de las situaciones que el libro recrea le harán despertar poco a poco para descubrir cómo funciona su mente, cuál es su verdad y su poder de vencer la trampa de la adicción. Se encontrará con una lectura fácil y agradable que le introducirá sutilmente en un proceso liberador, evitando en todo momento recurrir a la fuerza de voluntad y al sacrificio. El libro se lee y se trabaja en clave de regalo y oportunidad y en ningún momento de renuncia y sufrimiento”.

Sinopsis "El protagonista de este libro no es el tabaco: eres tú. Habrás visto que fumar no alcanza el suficiente valor como para ser leído en el título. Eres tú solamente quien va a ocupar ese lugar.

Concédete el poder de vencer te llevará a emprender un viaje hacia ti mismo. Yo solamente voy a acompañarte durante el camino. En la oscuridad, todo intento por hacer es un gran esfuerzo y un riesgo. Es la luz la que permite verlo todo. El tabaco oscurece no solo los pulmones, sino, lo que es peor aún, tu propia mente. Si has intentado dejar de fumar y has fracasado, sabes muy bien de lo que hablo.

El libro que sostienes entre tus manos pretende empatizar contigo, comprender y compartir tu impotencia para ayudarte a que descubras tu poder y te permitas a ti mismo el gran regalo de vencer la adicción. El poder no está fuera de ti: está en tu impotencia, solo hay que despojarla de unas pocas letras para descubrirlo. En ese momento has vencido ya. Eres libre y vuelves a ser tú.

Decía Marco Aurelio: «Tienes poder sobre tu mente, no en eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Hay preciosas flores que entienden esto cada vez que brotan con fuerza a través del cemento o del asfalto. Las habrás visto alguna vez y te habrás preguntado con asombro cómo han podido salir desde ahí.

¿Dices que no puedes dejar de fumar?"

Autor Bachiller en Teología y licenciado en Derecho (especialidad jurídico‐económica) por la Universidad de Deusto, es también abogado del Tribunal de la Rota. Ha desarrollado su vida profesional fundamentalmente en la educación como profesor en el área de economía y empresa en bachillerato de Ciencias Sociales.

Sensible ante la problemática humana, destaca su colaboración con numerosas iniciativas y organizaciones para aportar su pequeño grano de arena en situaciones de injusticia, pobreza y adicciones. Basándose en su propia experiencia, escribe este libro para ofrecer a todos los fumadores una oportunidad para vencer al tabaco y volver a cambiar la vida.