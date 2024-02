'Els ocells et bressolen', la historia de una mujer que despierta la curiosidad por la época color sepia

CÍRCULO ROJO.- Como bien resalta, Teresa Borrut Llopis, autora de Els ocells et bressolen, lo que más destaca de esta obra, es la historia de “la tieta”, una mujer valiente que tuvo que vivir una época muy difícil, cargada de renuncias, injusticias y frustraciones. “No se trata de un libro triste, la forma de ser de la protagonista envuelve la historia de un aire optimista, de salir adelante”, comenta Teresa.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar con sus propios antepasados. A través de la vida de la tieta, el libro es testigo de los primeros años de la II República, la Guerra Civil, la posguerra y el exilio, la II Guerra Mundial, los 40 años de franquismo, la transición, los años ochenta hasta llegar a la actualidad.

El libro está escrito desde dos vertientes, que se diferencian porque están escritas con diferente tipo de letra. En primera persona, la tieta cuenta la historia de su vida, y, por otra parte, la autora, relata en primera persona sus impresiones, ayudando al lector a relacionar lo narrado con los hechos históricos acaecidos en Cataluña, España, Europa y el resto del mundo. Algo interesante a resaltar es que el prólogo está redactado por el escritor, periodista y presentador de TV3, Toni Cruanyes.

También hay un tercer elemento bastante presente en el libro, que son los diálogos entre la protagonista y la autora, aquellas preguntas y respuestas que van surgiendo de forma natural conforme se van relatando los distintos capítulos del libro.

Asimismo, el lector descubrirá poesías, fotografías de aquellos tiempos, canciones, refranes, anécdotas e historias paralelas curiosas que amenizan la historia de la tieta.

Els ocells et bressolen nace en una sobremesa familiar, en la que Teresa escuchó cómo su tía explicaba todo lo acontecido durante la Guerra Civil, la posguerra y el exilio. “Me pareció que me explicaba una película. Quedé cautivaba por su historia, y triste de ser consciente que al cabo de unos años todo se quedaría en el olvido, porque mi tía y su hermano mayor son mis familiares más mayores, y en este momento mi tía ya tenía 80 años. Ese mismo día salí con la promesa y el compromiso de quedar con mi tía para que me relatara toda su vida con el máximo detalle para plasmarlo en un libro”.

Sinopsis "La tía Aurora tenía tres años cuando estalló la guerra civil, con cinco años huía de los bombardeos sobre un carro lleno de fardos y tenía siete cuando hacía el estraperlo para llevar algo de comida a casa.

Els ocells et bressolen explica, en primera persona, la vida de la Aurora, que se inicia en plena Segunda República y que transcurre por los episodios más convulsos del siglo XX, donde la guerra civil, la posguerra, el exilio, la Segunda Guerra Mundial, los cuarenta años de franquismo y la transición hasta la actualidad actúan de decorado marcando los distintos capítulos vividos.

Un maestro masón cercano a Jaume Aiguader y Lluís Companys, la nodriza del hermano pequeño de Pau Casals, la desaparición de un misterioso gato, el exilio en Francia y unas rampas de lanzamiento de misiles nazis con destino Londres, son solamente unas de las muchas historias paralelas de la vida de Aurora, que se ponen en contexto histórico y se complementan con la investigación y el trabajo de campo de la autora, no dejando de hacer una obligada reflexión actual y personal."

Autora Teresa Borrut Llopis, nacida en Torredembarra en 1979, se licenció en Derecho, pero la muerte de su padre la llevó a tener que hacerse cargo del negocio familiar, por lo que estudió Dirección y Administración de Empresas familiares en EADA y realizó el Máster Internacional en Gestión Empresarial de la Universidad Ramon Llull. Ha dedicado los últimos diez años a escribir la sorprendente biografía de su tía Aurora, poniéndola en contexto histórico y haciendo trabajo de campo y de investigación allá donde la curiosidad la llamaba. Compaginó esta primera aventura literaria con ser madre y emprendedora en el mundo educativo.