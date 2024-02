Polaris Renewable Energy anuncia sus resultados del cuarto trimestre y anuales de 2023

Durante los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023, la producción eléctrica trimestral consolidada fue superior a la del mismo periodo de 2022, debido al incremento de producción en Perú Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía"), se complace en informar de sus resultados financieros y operativos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros consolidados de la empresa y la discusión y el análisis de la dirección, que están disponibles en el sitio web de la empresa en www.PolarisREI.com y se han publicado en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las cifras que figuran a continuación están expresadas en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

Durante los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023, la producción eléctrica trimestral consolidada fue superior a la del mismo periodo de 2022, impulsada principalmente por un aumento de la producción en Perú debido a una mejor hidrología.

En Nicaragua, en el cuarto trimestre de 2023 la producción fue comparable a la de 2022. La inestabilidad temporal incremental en los pozos cíclicos se compensó con la energía adicional generada por la nueva Planta Binaria.

La producción consolidada en Perú durante los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 fue superior a la del periodo comparativo de 2022 debido a una mayor disponibilidad de agua tanto en El Carmen como en 8 de Agosto. La temporada de lluvias, que suele comenzar en octubre, trajo a la región precipitaciones superiores a la media en el cuarto trimestre de 2023.

En la República Dominicana, la planta Canoa 1 produjo 12.830 MWh en los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023. Esta cifra es inferior a la del cuarto trimestre de 2022 debido a la disponibilidad de recursos, a saber, una estación de lluvias más larga en comparación con el año anterior.

Para Ecuador, en el cuarto trimestre de 2023, la producción media de HSJM de 8.301 MWh es superior a la del periodo comparativo de 2022 (6.969 MWh) debido a la disponibilidad de recursos. En general, y de manera similar a Perú, la producción en Ecuador está impulsada por la estación seca y húmeda, con la estación lluviosa que generalmente comienza en octubre-noviembre y se extiende hasta mayo-junio.

En el caso de Panamá, la producción del Parque Solar Vista Hermosa, de 4.980 MWh en los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023, se situó dentro del rango de las expectativas de la Compañía.

"2023 fue un año récord para la Compañía en términos de producción de energía consolidada dada la finalización de la construcción del Parque Solar Vista Hermosa en Panamá, así como el primer año de operaciones de la unidad Binaria en Nicaragua. Ambos proyectos fueron ejecutados y construidos por la Compañía y han funcionado bien desde sus respectivas fechas de operación comercial. También estamos bastante satisfechos con el hecho de que los costes de explotación en todas las jurisdicciones se mantengan planos a pesar de las presiones inflacionistas en todo el mundo. Además, la plataforma que hemos construido puede ahora aprovechar las oportunidades de crecimiento en la región a través de nuestros propios desarrollos, así como a través de adquisiciones oportunistas", señaló Marc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris Renewable Energy.

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América. Somos un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido en la transición energética.

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (82 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (35 MW).