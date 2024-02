Fersay aporta la solución para aquellos televisores a los que les afecta el cambio de tecnología HD

Fersay, que vendió más de 1,300,000 soluciones domésticas en 2022, destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la tendencia a reducir el consumo innecesario Con el objetivo de potenciar la calidad visual de las emisiones, desde el pasado 14 de febrero, todos los canales autonómicos y locales dieron el salto a la alta definición (HD). Esta evolución tecnológica impacta directamente en la forma en que los espectadores disfrutan de sus programas favoritos, pero también plantea desafíos para aquellos que poseen televisores más antiguos.

La mayoría de las televisiones fabricadas en los últimos 10 años incorporan la tecnología HD y Full HD, por lo que sus propietarios no se verán afectadas por este cambio. No obstante, para aquellos que posean televisores más antiguos, Fersay se presenta como la solución integral, ofreciendo una amplia gama de receptores y decodificadores HD que permitirán seguir disfrutando de la programación sin inconvenientes.

Ante este cambio, se espera un repunte en las ventas de TDT hasta el mes de septiembre, especialmente en segundas viviendas, donde suelen encontrarse televisores más antiguos debido a su menor uso. Además, se observa un aumento en la demanda de accesorios como euroconectores, cables de antena y soportes de televisión, donde Fersay se consolida como la opción ideal al ofrecer una amplia variedad de productos que se adaptan a las necesidades de cada usuario.

En el caso de comunidades de vecinos, es posible que sea necesario llamar a un instalador autorizado para la instalación de módulos adicionales o la actualización de los existentes.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchillas para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc. La empresa opera desde sus dos sedes logísticas, una de ellas ubicada en Madrid, y la segunda en Tenerife, desde donde atienda al archipiélago canario. Gracias a una eficiente logística, la empresa garantiza la entrega de sus productos en menos de 24 horas en todo el país, ofreciendo un servicio rápido y seguro.

La empresa, que vendió más de 1,300,000 soluciones domésticas en 2022, destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la tendencia a reducir el consumo innecesario. El concepto de tienda Fersay reúne en un solo establecimiento una amplia gama de productos, desde electrónica hasta repuestos para electrodomésticos, brindando a los consumidores una oferta integral con más de 150.000 recambios en stock.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran empresa que emplea a más de 45 empleados y que factura más de 9 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

Fersay es una sociedad 100% española líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

