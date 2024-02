Beltone Serene™, el microRIE más pequeño del mercado

Beltone Serene ya es el primer audífono compatible con Bluetooth® LE Audio, incluida la transmisión de audio Auracast™, o lo que es lo mismo: el futuro de la conectividad de baja energía Hace unos días, Beltone presentaba a audioprotesistas de toda España el nuevo Beltone Serene™, que une, a una evidente disminución del tamaño con respecto a sus predecesores -es el RIE más pequeño del mercado- un excepcional comportamiento en ambientes ruidosos, superando con ello la tradicional queja de los usuarios de audífonos: "escucho, pero no entiendo en ambientes ruidosos".

"En Audiología, el tamaño importa. Es fundamental para favorecer las ventas de nuestros clientes. Y, por lo tanto, es clave para nosotros. Por eso nos esforzamos tanto en diseñar audífonos cada vez más pequeños, y al mismo tiempo, con más prestaciones. Con Serene, lo hemos vuelto a conseguir", señala Manuel Yuste, director de Producto de Beltone España.

Beltone Serene™ incorpora un nuevo microprocesador que, gracias a la fusión de las empresas matrices GN Audio y GN Hearing, aporta una calidad de sonido excepcional: una prestación adicional, que se une a la ecualización de la pérdida auditiva y a las citadas ventajas en entornos ruidosos.

La nueva ayuda auditiva Beltone Serene™ cuenta con el nuevo sistema CROS (Contralateral Routing of Signals por sus siglas en inglés) idóneo para personas que no tienen audición en uno de sus oídos. Las personas que tienen un oído cofótico, con poco o ningún resto auditivo, pero son normoyentes con el otro, escuchan el sonido de su lado perdido por el oído opuesto, de manera muy atenuada, puesto que el cráneo produce un efecto sombra. Gracias a esta prestación, un receptor en el oído perdido envía, de manera instantánea, el sonido a un audífono ubicado en el oído normal. Con esta tecnología, el usuario no gana localización sonora, pero sí evita fatiga auditiva y mejora su percepción del entorno, con lo que su recuperada capacidad auditiva puede hacerle sentir más seguro.

Un segundo sistema BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals) permite que esta tecnología sea también de gran utilidad para personas con un oído perdido, en el que de nuevo se coloca un transmisor, que además tienen pérdida auditiva en el otro. En este caso, se adapta un audífono con la amplificación necesaria para esa pérdida en el oído hipoacúsico, mientras que, en el otro, se mantiene el transmisor, con un formato idéntico al microRIE de Beltone Serene™. A diferencia de lo que sucede en otras marcas, el transmisor también se puede utilizar como audífono.

Beltone Serene™ cuenta también con un nuevo acelerómetro que permite al usuario con los audífonos conectados a su teléfono contestar la llamada de tres maneras diferentes: con el propio teléfono, con un pulsador en el audífono, o bien, y gracias a esta nueva prestación, sin tocar siquiera el audífono. "Con dos toques en la oreja, el usuario contesta y cuelga la llamada", explica Yuste.

Beltone Serene™ ya es el primer audífono compatible con Bluetooth® LE Audio, incluida la transmisión de audio Auracast™, o lo que es lo mismo,el futuro de la conectividad de baja energía.

Hasta ahora no había un protocolo Bluetooth universal. Por esta razón, el consorcio Bluetooth ha implantado un único sistema, Bluetooth® LE Audio que, además de su universalidad, aúna un muy bajo consumo y una calidad de sonido excepcional.

Así, y a partir de ahora, todos los futuros equipos de sonido que salgan al mercado: televisiones, radios, auriculares, altavoces y, ahora también, los audífonos, siendo los Beltone Serene™ los primeros del sector en incorporarlo, utilizarán este protocolo. Con el transcurso del tiempo, se convertirá en universal, de manera que no se necesitarán dispositivos intermedios ni ninguna otra acción adicional para emparejar emisores y receptores de sonido.

Gracias a la funcionalidad Auracast y a Bluetooth® LE Audio, además de las transmisiones privadas de audio, también se podrán escuchar, con este mismo protocolo, las transmisiones de los espacios públicos. Todas las personas que estén en el radio de acción de una emisión pública podrán recibir el sonido de un cine, un teatro, una iglesia, un centro comercial, el aeropuerto, una estación de trenes o autobuses, en sus auriculares si son normoyentes, sin dispositivos intermedios, pero también, por primera vez en el mercado de la audiología, en sus audífonos Beltone Serene™.

Hasta ahora, en lugares públicos, esta transmisión solo era posible para los audífonos mediante la obsoleta tecnología de bucles inductivos, que data de 1943. Con un solo un emisor Auracast, las personas usuarias de dispositivos que lo incorporen, pueden conectar con esta red de sonido como si fuera una red wifi. Además, se abren muchas más posibilidades, como la de abrir con Auracast, y desde un código QR, por ejemplo, el audio de un museo, para que una voz en off explique un cuadro, en el idioma que elija el usuario.

Además, Beltone también lanza el nuevo TV-Streamer+, que permite a los usuarios transmitir audio directamente desde su televisor a sus audífonos Beltone Serene. El TV-Streamer+ es compatible con la emisión de audio Auracast, a través de la aplicación Beltone Hearmax, y es fácil de configurar y utilizar, proporcionando una experiencia de escucha suave y agradable para el usuario sin interrumpir o cambiar el volumen para los demás.

El nuevo TV-Streamer+, que sustituye al que Beltone utilizaba con todos los audífonos desde el 2010, tiene el mismo tamaño que un post-it y puede convertir la señal audio de cualquier televisor en Bluetooth LE Audio y por lo tanto, permitir escucharla en Beltone Serene™, con la ventaja de que cualquier otro dispositivo de sonido con este protocolo, también podrá hacerlo.