La realidad aumentada llega a Málaga para dotar de más seguridad a la medicina estética

ARtery 3D, una novedosa app que logra visualizar las arterias de la cara de los pacientes, estará presente en el congreso de medicina estética que arranca el próximo 22 de febrero. Cirujanos del Centre Clínic MIR-MIR de Barcelona o del Instituto Médico Láser de Madrid utilizan ya esta aplicación digital que reduce riesgos. La cita en Málaga, organizada por la Sociedad Española de Medicina Estética, reunirá a más de 2.500 asistentes y casi un centenar de ponentes En los últimos años, el desarrollo tecnológico en la medicina en general y en la medicina estética en particular no ha dejado de crecer. Y un buen ejemplo es la aplicación digital ARtery 3D que, basándose en la realidad aumentada, logra en muy pocos segundos detectar y visualizar las arterias faciales de cualquier persona. Y, a raíz de esta suerte de GPS arterial de la cara, tratamientos de inyectables, como el bótox o el ácido hialurónico u operaciones como la rinoplastia, se llevan a cabo con más seguridad, ya que el cirujano conoce los vasos sanguíneos del paciente antes de tener el bisturí entre las manos.

Esta novedosa aplicación, que aporta mayor seguridad a cirujanos y pacientes a la hora de comenzar tratamientos y operaciones, estará presente en Málaga los próximos días 22, 23 y 24 de febrero, fechas en las que se celebrará el 39º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Estética.

En el evento habrá numerosas ponencias, coloquios e intervenciones que versarán sobre las técnicas y los recursos que utilizan los profesionales de la medicina estética y que tratan de aportar las mejores soluciones para los pacientes. De ahí que esté presente ARtery 3D, cada vez es más utilizada por cirujanos que en ocasiones se ven obligados a reconstruir graves heridas en la cara provocadas, por ejemplo, tras un accidente de tráfico. Algunas de las clínicas en las que los pacientes ya son tratados previamente con esta técnica son el Centre Clínic MIR-MIR de Barcelona o el Instituto Médico Láser de Madrid, centros de reconocido prestigio en el ámbito de la cirugía estética.

Gracias a ARtery 3D y una vez que se analiza la anatomía arterial de un paciente, toda esa información se va acumulando para futuras ocasiones, ahorrando la molestia al paciente de tener que someterse a determinados análisis cada vez que entra en un centro médico. Desarrollada por Augmented Anatomy, ARtery 3D se trata de una aplicación completamente actualizada y que permite visualizar en el teléfono móvil o en el ordenador las arterias de la cara de cualquier persona tras colocar el móvil frente a la cara durante apenas unos segundos.

El fundador y presidente de Augmented Anatomy, el profesor y doctor Benoit Hendrickx, asegura que "era realmente frustrante no disponer de una herramienta que mostrase la anatomía real de cualquier paciente. No dejaba de pensar en la solución que llevaba tiempo buscando. Y fue entonces cuando surgió la tecnología de realidad aumentada como concepto. Así que apostamos por llevar las imágenes que obteníamos a raíz de la resonancia a la realidad aumentada, para así poder ver la anatomía arterial. Y funcionó". Hendrickx recuerda que "en la medicina estética puede haber efectos secundarios, mucho más graves de los que uno se imagina si, por ejemplo, se inyecta en la propia arteria. Por eso no extraña las reacciones positivas de pacientes, que ahora se sienten más seguros".

"Consigues reproducir el sistema arterial facial del paciente con mucha facilidad, es una app muy intuitiva", resume la doctora Alba Martínez, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética del Instituto Médico Láser de Madrid. Martínez añade que, gracias a ARtery 3D, "tienes una imagen más concreta de lo que uno se encontrará cuando empieces a operar. Y así, respetando las estructuras vasculares, reduces riesgos, lo que beneficia y mucho al paciente".