Formación gratuita: Más de 4.000 plazas en cursos online para fortalecer el sector comercio

Continúa abierta la convocatoria de formación gratuita que está 100% subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigida a personas trabajadoras del sector comercio en toda España. Esta iniciativa ofrece una amplia gama de cursos especializados diseñados para fortalecer las habilidades y competencias de los profesionales del comercio en un mercado en constante evolución.

Con más de 4.000 plazas disponibles en cursos 100% gratuitos y accesibles en línea, esta convocatoria busca empoderar a los trabajadores del sector comercio con habilidades actualizadas y relevantes. Desde dependientes hasta propietarios de pequeñas empresas, todos pueden beneficiarse de esta formación especializada, que abarca desde el comercio textil y alimentario hasta la gestión de ferreterías y administraciones de loterías.

Cursos online gratuitos

Esta formación no solo promueve el desarrollo profesional, sino que también fortalece la competitividad y la sostenibilidad del sector en un mercado cada vez más dinámico.

Se encuentran disponibles una gran variedad de acciones formativas, las cuales se imparten de manera online y sin desplazamientos.

Entre los cursos más demandados se encuentran:

Gestión de comunidades virtuales (100 horas).

Posicionamiento en buscadores (50 horas).

Diseño del montaje de escaparates (100 horas).

Marketing online: diseño y promoción de sitios web (30 horas).

Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes (60 horas).

Comercio en internet. Optimización de recursos (90 horas). Además, se ofrece la certificación oficial de Amazon en Servicios en la nube (Cloud) con AWS.

Mantenerse al tanto de las últimas tendencias y técnicas comerciales es esencial en un entorno empresarial cambiante. Los cursos ofrecidos proporcionan herramientas prácticas y conocimientos especializados que permiten a los trabajadores del sector comercio adaptarse y prosperar en un mercado en constante cambio.

Inscripción a los cursos

Las personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas o situación de ERTE, que deseen consultar más información y estén interesadas en matricularse en los cursos, pueden hacerlo desde la página: https://www.cursosfemxa.es/formacionsubvencionadasectorcomercio

Esta formación no es bonificada, es 100% subvencionada, por lo que no consume créditos de formación de las empresas ni supone coste alguno para las personas participantes.

Está a disposición de las personas interesadas que tengan cualquier consulta los el teléfono gratuito o el email de contacto.



Entidad que imparte la formación

Esta formación la imparte Grupo Femxa, entidad de formación referente en el sector con más de 23 años de actividad, más de 700.000 alumnos formados, 15 centros propios acreditados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y más de 135 centros de formación asociados repartidos por todo el territorio nacional para la impartición de Formación Profesional para el Empleo.