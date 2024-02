Luis Morales revela el alma de Lisboa en su premiada obra 'Por amor a Lisboa'

El autor invita a los lectores a un viaje inolvidable por la capital portuguesa en un libro que trasciende de las guías turísticas tradicionales y que ofrece una visión profunda de la ciudad que solo un verdadero amante de sus calles podría narrar Luis Morales, autor prolífico de varias obras, como 'La extrañeza de un cielo que no es el tuyo' (Septem Editores, 2004), 'Un amor como éste' (editorial Funambulista, 2015), 'Gigoló en Riad' (Funambulista, 2019) y Oz revisitado (Malas Artes, 2023, premio del I Certamen Calíope de novela juvenil), presenta su nueva publicación: 'Por amor a Lisboa'.

Este libro, galardonado con uno de los tres premios hispanohablantes más prestigiosos de narrativa de viajes y experiencias viajeras, el Premio 'Eliezer ben Alantansi', por su gran calidad y originalidad, es una carta de amor literaria a la capital portuguesa. A través de sus páginas, Morales despliega un tapiz narrativo donde Lisboa no solo es un destino, sino un personaje vibrante, lleno de historia, cultura y emociones.

"A lo largo de todo el libro el lector se encuentra con una antología de citas, un viaje novelado, un espejismo existencial, un libro de libros. La definiría, pues, como la ambición de aprehender Lisboa, de captarla en toda su esencia, con todos los recursos de los que me dota el oficio de escribir. Se trata de que valgan más mil palabras que una imagen, en estos tiempos tan banales de Instagram y demás fanfarria".

Morales, que comparte una íntima conexión con Lisboa, forjada a lo largo de treinta años, regresa mediante su alter ego al lugar que lo enamoró antaño en un viaje que también supone un periplo emocional, marcado por el contexto de la pandemia global del COVID-19. Su narrativa entrelaza la exploración personal con el descubrimiento urbano, ofreciendo a los lectores una experiencia única para sumergirlos en la esencia lisboeta.

"El viajero del libro —un posible yo mío— vuelve a la capital lusa, tras veinte años sin pisarla […] (aprovechando que podía «colarse» en el país vecino con un certificado laboral, como hice yo) para recordar, para encontrarse, para perderse… Y en tamaño bucle le sucedió la ciudad. Y decidió, definitivamente transfigurado por ella, contar, narrar, novelar la capital de entonces, la de ahora, la de siempre. Contarla y quedarse a vivir en ella. Porque le sucede Lisboa, y su yo pasa a un segundo plano".

Esta rica y multifacética visión de la ciudad está marcada por el recorrido a través de su historia, su cultura y sus tradiciones, siempre desde una perspectiva holística alejada de los estereotipos turísticos a los que se acostumbra que permite a los lectores apreciarla en su totalidad, desde su gastronomía hasta su música y arquitectura.

El autor denota gran habilidad también a la hora de introducir a Lisboa como la protagonista indiscutible de la obra, con las consecuentes críticas a lo que vive en sus calles, entre las que destacan, entre otras, la lucha por preservar su identidad a lo largo de los años y el nocivo turismo de masas que cada vez más capitales europeas y demás ciudades están viviendo en sus propias "carnes".

"Ni a Lisboa ni a cualquier rincón que se precie. Creo que va a haber que hacer algo, si no radical, sí a contracorriente al respecto. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? No es que se esté muriendo de éxito, es que ya no hay quien pasee por la mitad de las ciudades históricas de Europa un fin de semana cualquiera".

En definitiva, Morales ha creado una obra que promete ser una experiencia que despierta el deseo de explorar, sentir y amar Lisboa y que se erige como un referente literario sobre la ciudad.

'Por amor a Lisboa' ya está disponible en la web de la editorial y en librerías.