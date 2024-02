Fenoy EU crea un espacio seguro para que la mujer se sienta entendida ante los problemas de la sociedad contemporánea de la mano de su primer libro, ‘En esta vida’.

CÍRCULO ROJO.- Es una escritora que lleva cinco años sumergiéndose entre letras la que se esconde bajo el seudónimo de Fenoy EU, pero su intención es clara. Dar voz a algunos de los problemas que engloban a la mujer en la sociedad contemporánea. Lleva cerca de dos años de trabajo detrás de ‘En esta vida’, pero no ha sido hasta hace poco que entendió que lo que realmente quería no era contar una historia. Pretende hacer ruido a su voz interior para intentar transmitir un mensaje: aportar esperanza a la mujer. Aunque ese no es el único tema que le preocupa, ya que ahora mismo se encuentra sumergida en su segundo proyecto que tocará otra clase de preocupaciones sociales.

Aunque esta obra va dirigida a todas aquellas personas que les preocupe los problemas latentes de la sociedad, en especial busca a las mujeres para que sepan que no están solas cuando viven situaciones similares y no logran encontrar entendimiento entre su círculo más cercano.

La realidad que acerca Fenoy EU es mucho más común de lo que se puede llegar a pensar, pero la falta de conocimiento hace que se aíslen estos problemas y se queden en silencio en rincones olvidados.

En ‘En esta vida’, el lector va a encontrar una historia con un toque de ficción, pero que habla sobre una circunstancia real. Con una narrativa original y fresca no necesita mucho contenido para ofrecer un mensaje con tanta calidad.

Sinopsis Esta novela narra la vida de una mujer que lucha por sobrevivir a las circunstancias que se le presentan en esta vida. Esas situaciones son el resultado de actuaciones anteriores, quizás en otra vida paralela. Sus visiones dan lugar a reflexiones muy íntimas, así como a sentimientos y sueños que la llevarán a discernir entre la realidad y el recuerdo de algo que pudo haber sido. Es un relato actual, apasionado y lleno de grandes revelaciones humanas.

Autora Fenoy E. U. es una escritora novel. Nació y vivió en Madrid la mayor parte de su vida. Entre sus deseos y anhelos más importantes siempre estuvo el de viajar y conocer otras culturas y a sus gentes. Pasó algunos años viviendo en Inglaterra y cursó sus estudios en Madrid y Londres. Luchadora incansable contra la injusticia social, ha colaborado en distintas oenegés y fundaciones como coordinadora de programas de ayuda a mujeres en situación de violencia, desigualdad y discriminación. Su dogma, la libertad; su lema la igualdad; su sueño, vivir algún día en un mundo donde los derechos, la paz y la riqueza alcancen a todos los seres de la tierra.