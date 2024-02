Fortnite, el fenómeno cultural que reconfigura la estrategia de las marcas

La Fortnite Mania: Marcas que Abrazan la Fiebre del Juego

En el último año, grandes marcas de consumo han desarrollado estrategias de comunicación en torno a las plataformas gamers del momento: Fortnite y Roblox.

La evolución de algunos videojuegos ha llegado a un punto en el cual se han transformado en verdaderas comunidades. Es por esa razón que numerosas marcas de consumo, festivales y otras propiedades intelectuales como equipos de fútbol y grandes ligas se han volcado de lleno a captar y fidelizar sus públicos objetivos en estas plataformas. Los exponentes de esta tendencia son claramente Fortnite y Roblox.

En Fortnite, donde tienen una masa crítica de 25 millones de usuarios diarios al día, se han visto colaboraciones con distintas marcas y propiedades intelectuales, como Marvel, Air Jordan, Balenciaga y Puma, donde también está involucrado Neymar Jr. También ha sido muy comentado el caso de Coachella; este festival no solamente creó un espacio dentro del juego, sino también la posibilidad de adquirir distintas skins personalizadas. En algunos casos los acuerdos se realizan directamente con el publisher, que en este caso es Epic Games y, en otros tantos, gracias al Modo Creativo que se habilitó hace poco más de un año.

Pero… ¿qué es Fortnite Creative? Este modo ofrece a los estudios de videojuegos la capacidad de construir y diseñar sus propios mundos virtuales en la isla de Fortnite. Para las marcas, esto se traduce en la posibilidad de crear contenido único y experiencias interactivas dentro del juego. En España, Mediamarkt y Fnac lo han hecho, pero, también en el deporte, hay ejemplos como el de Deportivo Alavés que, a finales del 2023, lanzó su juego de Racing Car dentro de Fortnite Creative, alcanzando unos resultados excepcionales y conectando con otro tipo de audiencia, más allá de un partido de fútbol.

En ese sentido, Aitor Jiménez, Chief Innovation Officer del Grupo Baskonia-Alavés, comentaba: “El Deportivo Alavés Racing Car, es fruto de la colaboración entre The Faktory, el centro de innovación y nuevos negocios del Grupo Baskonia-Alavés y la empresa tecnológica StadioPlus, el cual nos posicionó como uno de los clubes más innovadores del ecosistema de la industria deportiva en el ámbito tecnológico y el entretenimiento, al convertirse en uno de los primeros clubes del mundo en realizar su propio videojuego en Fortnite. Además, nos ha permitido desarrollar una plataforma muy poderosa y disruptiva para la fidelización de nuestros fans, pudiendo también tener un impacto económico gracias a la generación de ingresos adicionales vía patrocinios y el tráfico que llevamos a nuestro juego.”.

Este enfoque innovador busca aprovechar la popularidad y el alcance masivo de Fortnite para ofrecer experiencias de marca memorables y atractivas. Estas asociaciones no únicamente proporcionan a las marcas una presencia única en el juego, sino que también les permiten conectarse con la comunidad de jugadores de Fortnite de una manera más inmersiva y participativa.

Por otro lado, en Roblox, desde sus inicios en 2006, se ha erigido como una plataforma creativa. Los desarrolladores han creado experiencias inmersivas basadas en franquicias populares, como juegos temáticos de Harry Potter, simuladores de parques de atracciones de renombre, y mundos virtuales inspirados en películas icónicas. Esta flexibilidad para incorporar marcas permite a los usuarios disfrutar de una amplia gama de experiencias dentro de la plataforma. En ese sentido marcas como McDonalds, Kelloggs y Mango también han apostado por esta vía.

Tiene todo el sentido, pues en Roblox existen más de 60 millones de usuarios diarios que rondan, en su mayoría, entre los 6 y 14 años. Las marcas tienen una oportunidad única de construir su propio espacio donde prime el concepto de comunidad, con la posibilidad de generar distintos minijuegos del estilo “play for fun”. Además, a diferencia de Fortnite, esta plataforma permite la posibilidad de comercializar distintas skins y accesorios personalizados, para los avatares de los usuarios.

En síntesis, estas integraciones no solo añaden elementos visuales únicos al juego, sino que también generan un sentido de comunidad entre los jugadores que comparten afinidades culturales. Para las marcas, son entornos únicos que les permiten interactuar con su público objetivo desde la gamificación. Es así que, en España, estudios como DeuSens, Play of Nations, BrandNewVerse y StadioPlus desarrollan estas experiencias 100% customizadas para sus clientes.

StadioPlus, es una compañía experta en la creación de experiencias inmersivas y líder en Fortnite Creative. Su CEO, Jon Fatelevich, hace poco comentaba en una entrevista: “El gaming tiene grandes fortalezas y un amplio abanico de oportunidades para las marcas que buscan la conexión e interacción directa con las nuevas generaciones. Por ello, los juegos que creamos son una potente herramienta de marketing que logra que la marca esté un escalón más cerca de establecer una relación significativa con los más jóvenes.”.

Estas sinergias, entre marcas y juegos en Fortnite y Roblox, no solo agregan diversidad y emoción a las experiencias de juego, sino que también demuestran la creciente importancia de la cultura pop y la interconexión digital en la industria del entretenimiento interactivo. Hoy en día, a la hora de pensar en campañas de comunicación o planning de medios, si quieren cerrar el círculo, las empresas deberán plantearse muy seriamente, sumar este tipo de iniciativas.