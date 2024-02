El efluvio telógeno, los estados descamativos del cuero cabelludo y la alopecia androgénica se encuentran entre los problemas capilares más frecuentes

El Hospital Quirónsalud Vitoria incorpora una Unidad Capilar a su cartera de servicios para tratar las patologías y alteraciones del pelo y el cuero cabelludo. La alopecia afecta a una de cada cuatro mujeres; y la caída del cabello se agrava con la menopausia. En el caso de los hombres, a partir de los 30 años, uno de cada tres empieza a perder pelo El Hospital Quirónsalud Vitoria ha puesto en marcha una Unidad Capilar que incorpora los últimos procedimientos médicos y quirúrgicos en el diagnóstico y tratamiento para la regeneración capilar, alopecias y otras alteraciones del pelo y el cuero cabelludo. Las doctoras Libe Aspe y Maribel Martínez, especialistas en dermatología y tricología, lideran esta nueva unidad.

No todo es alopecia

La medicina capilar "va más allá del tratamiento para la caída definitiva del cabello, ya que existen otras afecciones dermatológicas que afectan al pelo y al cuero cabelludo. Algunas de las afecciones más frecuentes son el efluvio telógeno, los distintos estados descamativos del cuero cabelludo y la alopecia androgénica", entre otros aclara la doctora Maribel Martínez. La especialista señala que existen tratamientos mínimamente invasivos como el plasma rico en plaquetas, la mesoterapia y diversos fármacos tópicos y orales que mejoran la calidad y cantidad del cabello. Para la doctora Libe Aspe la clave "para dar con el tratamiento indicado pasa por realizar un diagnóstico adecuado y personalizado, por ello es importante acudir a profesionales con formación específica en tricología y dermatología".

Técnica efectiva y naturalidad

La alopecia afecta a una de cada cuatro mujeres, y la llegada de la menopausia agudiza la pérdida de cabello. En el caso de los hombres, al llegar a los 30 años uno de cada tres comienza a perder pelo y la caída del cabello aumenta según los varones van cumpliendo años hasta afectar a más del 80% llegados a los 60. Desde el servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Vitoria explican que "cerca del 70% de los pacientes son hombres, pero la calvicie no solo afecta a varones, cada vez hay más mujeres que acuden a consulta, sobre todo por pérdida de densidad o caída excesiva". La doctora Libe Aspe destaca que "el diagnóstico precoz y el tratamiento integral permite frenar su avance, mantener el pelo existente y recuperar parte del pelo perdido en muchos casos". Existen diferentes opciones de tratamiento disponibles para la alopecia y su elección depende del tipo de alopecia, del grado de pérdida de cabello y de las necesidades individuales de cada paciente.

La técnica de trasplante capilar F.U.E. (Follicular Unit Extraction) es una de las más utilizadas por las ventajas que aporta al paciente, como son "la apariencia natural que se consigue al realizar el microinjerto con pelo propio que conserva las características del paciente". Además, "no requiere puntos de sutura, no deja cicatriz lineal visible, ni apenas ocasiona molestias en el proceso de cicatrización", explican desde el hospital vitoriano. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva realizada con anestesia local y donde no se requiere ingreso, por lo que el paciente se reincorpora a su vida sociolaboral habitual a los pocos días.