Medallia revoluciona la Experiencia de Cliente con el lanzamiento de 5 iniciativas de investigación ágil e IA

Impulsadas por Inteligencia Artificial Generativa y guiadas por el Consejo de Moderación de IA de Medallia, las nuevas herramientas tecnológicas cambian el juego para ofrecer experiencias personalizadas y conectadas a gran escala

Medallia, destacada firma global en Experiencia de Cliente y Empleado, ha anunciado en el evento Experience '24 nada menos que 5 lanzamientos que transformarán la forma en que las organizaciones abordan la investigación de mercado y mejoran las interacciones con clientes y empleados.

Cuatro lanzamientos revolucionarios basados en Inteligencia Artificial: potenciando experiencias personalizadas a escala Medallia ha presentado en Experience '24 cuatro innovadoras soluciones de inteligencia artificial: Ask Athena, Intelligent Summaries, Smart Response y Themes. Estas soluciones, guiadas por el Consejo de Moderación de IA de Medallia, cambian completamente el mercado, ya que ofrecen experiencias personalizadas y conectadas a gran escala. Joe Tyrrell, CEO de Medallia, ha destacado la importancia de pasar del análisis de datos a tomar medidas en tiempo real: "Estamos cumpliendo nuestra visión de un futuro impulsado por una IA responsable".

Ask Athena: Es una IA conversacional que permite obtener respuestas rápidas y contextualmente informadas a partir de preguntas sencillas, generando resúmenes y datos adicionales de manera fácil y natural. Basta con hacer una pregunta a Athena para obtener una respuesta rápida, intuitiva e informada, generada a partir de los datos obtenidos por la compañía.

Ask Athena entiende el contexto de la pregunta y devuelve un resumen de los resultados y datos adicionales, gráficos, tablas y mucha más información. Así, hace muy fácil ver el rendimiento de una línea de negocio, analizar segmentos regionales o de clientes, o profundizar en registros detallados de comentarios y ver las acciones sugeridas, todo ello a través de preguntas sencillas y conversacionales.

Intelligent Summaries: Ahorra tiempo a los empleados mediante resúmenes automáticos de los comentarios de texto que los clientes o empleados facilitan al remitir su feedback, eliminando la necesidad de revisar millones de registros.

Smart Response: Ofrece respuestas personalizadas y empáticas en tiempo real, agilizando la interacción con los clientes y aumentando la satisfacción y fidelidad, ya que acelera y personaliza cada experiencia a nivel individual. Para ello utiliza la IA generativa, que elabora automáticamente respuestas contextualmente correctas y personalizadas a comentarios específicos. De esta manera, los empleados tienen el control total, ya que las respuestas son editables y pueden ser enviadas de forma individual, lo que permite controlar la respuesta final y personalizar aún más las ofertas o servicios cuando sea necesario.

Themes: Facilita un análisis más rápido con temas más detallados y orientados a la acción, aprovechando la IA generativa para identificar problemas y tendencias emergentes.

Estas soluciones se incorporan a Medallia Experience Cloud, permitiendo a las empresas reducir sus costes, acelerar la obtención de insights accionables y lograr una mayor personalización en cada interacción.

Además, Medallia ha anunciado en Experience '24 la creación de una Junta Asesora de IA para promover el intercambio de aprendizajes y mejores prácticas en el uso responsable de la IA. Esto refuerza su compromiso con la ética y la responsabilidad a la hora de utilizar la inteligencia artificial a través del Consejo de Moderación de IA.

Medallia Agile Research: la herramienta de investigación de mercados autónoma y automatizada Por su parte, Medallia Agile Research es una herramienta avanzada de investigación de mercados totalmente autónoma, diseñada para integrarse por completo en Medallia Experience Cloud. Esta solución de autoservicio permite a los equipos de experiencia de cliente, investigación e insights medir y analizar las percepciones de los consumidores, del mercado y de la propia marca, todo desde una plataforma unificada. Agile Research funciona como autoservicio y permite a los investigadores activar rápidamente encuestas, análisis competitivos y estudios de marca, manteniendo la integridad de los datos históricos de la empresa.

Simonetta Turek, Directora de Producto de Medallia, ha señalado durante la presentación que "la introducción de Medallia Agile Research ofrece una solución intuitiva y fácil de usar para empresas que desean realizar investigaciones de mercado de manera ágil y rápida, sin comprometer los datos históricos de la experiencia de cliente".

