D’menu permite a los establecimientos disponer de un menú digital QR sin limitaciones

En los últimos años, la aparición del menú digital es una de las novedades tecnológicas que ha ganado simpatía entre los propietarios de restaurantes, debido a su flexibilidad, practicidad y personalización.

d’menu es una plataforma fácil de utilizar, asequible y con varias funciones que permite crear, gestionar y actualizar menús digitales para ayudar a los negocios del sector hotelero y gastronómico. Esta herramienta es la solución ideal para simplificar varios procesos dentro del negocio, por lo que es posible mejorar la calidad del servicio de atención al cliente.

Crear un menú digital QR sin limitaciones con la plataforma digital d’menu La principal característica de la plataforma d’menu es que permite crear un menú digital QR sin limitaciones, por lo que no hace falta realizar cambios para actualizar los productos disponibles. En la versión premium, el número de productos en cada menú digital es ilimitado, tampoco existe un límite de imágenes, los fondos y colores son personalizables y es posible incluir el número telefónico, la ubicación y el enlace a redes sociales del establecimiento.

Al contar con un menú digital QR sin limitaciones que se actualiza automáticamente, los restaurantes no requieren gastar un dinero extra en la contratación de desarrolladores web y reimpresiones. En caso de ser necesario, los usuarios de la plataforma pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial para ahorrar tiempo en la creación del menú.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un menú digital con código QR? En el pasado, los menús impresos eran la única opción que ofrecían los restaurantes, sin embargo, hoy en día, las nuevas tecnologías digitales y de comunicación han abierto un mundo entero de posibilidades. Una de ellas es la creación del menú digital con código QR, que otorga varias ventajas para los restaurantes que apuestan por esta alternativa.

La primera es la relación entre coste y beneficio, debido a que los menús impresos tienen una utilidad reducida y el coste asociado al diseño, la impresión, la edición y la reimpresión puede ser elevado. Por otra parte, el menú digital con código QR permite llegar a cientos de clientes potenciales en internet, por lo que incrementa el alcance del negocio.

Otra de las ventajas de contar con un menú digital es que facilita el control del inventario, lo que evita decepcionar a los clientes al aclarar que el platillo que desean ordenar no se encuentra disponible. En el caso de la plataforma d’menu, los usuarios tienen la opción de activar y desactivar los productos, sin necesidad de imprimir un nuevo menú con las actualizaciones.

Las múltiples funciones disponibles en d’menu convierten a esta plataforma en una opción confiable para crear menús digitales con QR, por lo que cada vez más negocios apuestan por esta alternativa. Según varios estudios, los restaurantes que deciden implementar este tipo de tecnología tienen mayores posibilidades de marcar la diferencia con la competencia.