Contratar todo tipo de servicios para el día a día con Piensa Network

El inicio de un nuevo año ha traído consigo algunos interrogantes respecto a la forma en la que evolucionarán los productos y servicios básicos. Este tema resulta de especial importancia para un gran número de personas y empresas hoy en día.

Principalmente, para aquellas que presentan serias dificultades al momento de pagar sus facturas mensuales de telefonía fija y móvil, energía, fibra, gas, etc. Sin embargo, en España existen alternativas tales como Piensa Network. Esta plataforma paga al cliente final por ahorrar en sus facturas de cada servicio del día a día.

El objetivo de esta innovadora plataforma de ahorro es cubrir todas las necesidades de sus clientes mediante servicios cotidianos. Todo esto mientas al mismo tiempo ayuda a generar ahorro e ingresos desde la comodidad del hogar.

Una metodología revolucionaria Piensa Network es una startup de Alicante que busca erigirse como un socio financiero para sus clientes. Esto lo consigue actuando como intermediario entre los usuarios (particulares, autónomos y pymes) y los proveedores de primer nivel de servicios básicos como luz, gas, telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, fibra), seguros, renting y viajes. Este modelo de consultoría online cuenta con una metodología revolucionaria. Esto no solo permite que el cliente acceda a múltiples ahorros en sus facturas, sino que también pague menos en cada mes. Incluso permite generar ingresos constantes mediante la utilización de su sistema de compras y por recomendación, en la contratación del servicio.

Cuenta con profesionales especializados en analizar las necesidades de cada cliente y asesorar, tanto en la revisión de cada factura o póliza, como en la contratación de las prestaciones y la elección del mejor proveedor.

Maximizar los ahorros y simplificar la vida de los consumidores no son los únicos objetivos de esta plataforma alicantina. Además de eso, cuentan con un novedoso producto financiero llamado Master Inversor. Este le otorga al cliente la oportunidad de invertir en la firma con contratos de participación, llegando a obtener ingresos pasivos con una inversión mínima de capital.

Ventajas que aporta la plataforma de ahorro Piensa Network garantiza que el cliente particular, autónomo o pyme logre pagar menos en sus servicios cotidianos, sin perder calidad. A su vez, garantiza un monitoreo constante de cada bajada de precio que surja en el mercado. La plataforma de ahorro también permite generar saldo virtual con cualquier recomendación que contribuya a sumar un nuevo usuario a la firma.

Por último, la startup dispone de su propia aplicación móvil con un panel de control en el que se pueden visualizar todas las facturas unificadas y todo lo ahorrado en los diferentes meses. De esta manera será mucho más sencillo tener un control preciso de cuánto se ha logrado ahorrar a lo largo del tiempo.