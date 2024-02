MenuMaker, especialistas en la gestión de reservas automáticas por internet

Muchos aspectos de la vida han cambiado a causa de la digitalización, como la compra de productos, el pago de servicios y la tramitación de todo tipo de documentos y solicitudes.

El sector de los restaurantes no escapa de esta nueva realidad y, de hecho, cada vez es más común que los comensales hagan sus reservas a través de internet. Esto exige tener un sistema de confianza y eficiente que facilite el proceso tanto a los comensales como a los propietarios o encargados del negocio.

En la actualidad, es importante disponer de un programa de gestion de reservas de restaurante, por eso, los restaurantes que no ofrecen esta opción se encuentran en una posición de desventaja competitiva, frente a otros establecimientos que se han adaptado a los nuevos hábitos de los clientes a la hora de buscar y elegir donde comer, beber y pasar un rato agradable.

En este contexto, cobran un gran valor las herramientas especializadas como MenuMaker, una aplicación web que pone a disposición de los restaurantes una serie de servicios para optimizar el negocio, incluyendo la gestión de reservas online.

Un plano del restaurante con MenuMaker La principal característica de esta herramienta es que permite hacer un plano del restaurante, en el cual sea fácil visualizar la distribución del establecimiento, además de mostrar información precisa sobre las mesas libres.

Asimismo, en la aplicación se pueden crear áreas diferentes para el restaurante, como comedor, piso principal, segundo piso, espacios VIP, terrazas, etcétera. Esto ayuda a gestionar las reservas de todas las zonas al mismo tiempo y de una forma organizada y sencilla. Además, los propietarios que tienen varios restaurantes pueden gestionarlos de manera centralizada con esta webapp.

Otra ventaja de MenuMaker es que es posible configurar para que muestre información respecto a cambios y combinaciones de mesas, así como cancelaciones y todo tipo de información relevante.

Por otra parte, la herramienta de gestión de reservas automáticas incluye un calendario para que los clientes indiquen la fecha y hora en la que acudirán al local.

Ver el menú antes de hacer una reserva MenuMaker destaca que sus funciones no se reducen a las reservas automáticas, sino que también se tiene en cuenta el hecho de que con frecuencia los comensales quieren ver el menú, antes de decidir si ese restaurante le resulta conveniente o no.

Por esta razón, los negocios tienen la opción de incluir la carta en su sistema de reservas. Con este fin, la aplicación pone a disposición de sus clientes un editor que permite crear un menú atractivo y funcional, sin necesidad de ser experto en diseño gráfico, puesto que existe un gran catálogo de plantillas, además de que la plataforma de creación de cartas es sencilla e intuitiva. Asimismo, los menús se pueden exportar tanto en PDF como en QR para imprimirlos y divulgarlos en las redes sociales y la página web del restaurante.

Por último, cabe destacar que, dependiendo de las necesidades del negocio, a las cartas se les pueden añadir opciones de traducción automática a 11 idiomas.