Worldline amplía su alianza con BNP Paribas Fortis para ofrecer las mejores soluciones de emisión centradas en el cliente

Worldline (Euronext: WLN), líder mundial en servicios de pago, amplía su acuerdo de colaboración con BNP Paribas Fortis, la filial belga del banco multinacional francés y proveedor de servicios financieros BNP Paribas. La ampliación comienza a partir de ahora, por un mínimo de cinco años, y se centra en la prestación de las mejores soluciones de emisión de tarjetas y gestión de ciclo de vida centradas en el cliente final Worldline presta una amplia gama de servicios de emisión a BNP Paribas Fortis, que abarcan, entre otras cosas, marcas de pago de débito y crédito locales e internacionales; distintos tipos de pago como TPV, comercio electrónico, móvil; y servicios al cliente como gestión de disputas, gestión del fraude y bloqueo de tarjetas.

La relación entre Worldline y BNP Paribas Fortis se basa en la confianza y en un profundo conocimiento de la infraestructura, las plataformas y los objetivos innovadores de BNP Paribas Fortis. A través de este acuerdo, Worldline continuará apoyando las iniciativas estratégicas de BNP Paribas Fortis y la realización de proyectos de cumplimiento normativo para garantizar resultados cualitativos y cuantitativos.

Alessandro Baroni, Head of Worldline Financial Services, ha declarado: "estamos orgullosos de que BNP Paribas Fortis haya aceptado ampliar nuestro partnership, ya que es una clara muestra de confianza. Al comprometernos a seguir mejorando nuestra oferta de servicios y consolidar nuestra presencia a la vanguardia de la innovación en el mercado de pagos, Worldline podrá seguir apoyando a BNP Paribas Fortis mediante la prestación de servicios de alta calidad centrados en el cliente final. La ampliación de este partnership consolida la posición de Worldline como socio clave de los bancos, no sólo en Bélgica, sino en toda la geografía europea e internacional".

Worldline está especializada en acuerdos de colaboración estratégicos y a largo plazo basados en la innovación, la estrategia conjunta y el desarrollo de soluciones creadas conjuntamente a medida de sus clientes. Este anuncio marca un hito importante, poniendo de relieve la posición de Worldline como socio de confianza estratégico para los servicios financieros, y aumenta considerablemente su impacto y posición en el mercado belga.