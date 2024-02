¿Cómo saber la verdad del agua? Hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre los riesgos sanitarios de beber aguas desmineralizadas. ¿Qué significa esto? Aquellas aguas que tienen poca mineralización o bajo residuo seco. El sentido común, si se habla de agua mineral, es que tendría que tener minerales, pero en una proporción equilibrada. Posiblemente, no exista otra agua como Agua Sierra Cazorla en el mundo con estos parámetros sugeridos.

Siguiendo con algunos parámetros sugeridos por la OMS recomienda que sea baja en Sodio Agua Sierra Cazorla tiene 1,3 mg/l, el agua baja en sodio es ideal para la preparación de alimentos infantiles y contribuye al control de la tensión arterial.

La cantidad sugerida de Magnesio por la OMS es de entre 17 y 35 mg/l, Agua Sierra Cazorla contiene 41 mg/l. La ingesta de 2 litros de Agua Sierra Cazorla aporta el 30 % de la cantidad diaria recomendada. De algunas otras aguas afamadas en España habría que tomar alrededor de 200 litros para obtener la misma cantidad que Agua Sierra Cazorla. Este mineral quizá sea el único insustituible, ya que tiene al menos 300 funciones en el organismo. El magnesio no solo es esencial para fijar calcio y fósforo en huesos y dientes, sino que también apoya el funcionamiento correcto del intestino y del corazón.

En cuanto a los Bicarbonatos, tienen un alto poder digestivo y diurético y son un gran alcalinizante, ejercen un efecto neutralizante sobre las secreciones gástricas y ayudan a regular la concentración de sustancias insolubles en las vías urinarias. Agua Sierra Cazorla tiene 401 mg/l y la OMS sugiere que el contenido esté entre 250 y 500 mg/l. Como se puede observar es un equilibrio perfecto.

El Calcio juega un papel importante en el fortalecimiento de huesos y dientes, está especialmente indicado en periodos de crecimiento y para la tercera edad ayudando a prevenir situaciones de descalcificación ósea. Agua Sierra Cazorla tiene 76 mg/l y la sugerencia de la OMS es entre 30 y 90 mg/l.

El falso mito sobre las aguas desmineralizadas. Como advierte la OMS las aguas desmineralizadas representan un gran riesgo para la población humana. Como se advierte más arriba aquellas que tienen bajo residuo seco y baja mineralización, no aportando nada al organismo.

El análisis comparativo posiciona al Agua Mineral Natural Sierra Cazorla como una elección superior, porque proporciona los componentes esenciales para la salud en un óptimo equilibrio.

El consumo de agua mineral es esencial para mantener una hidratación óptima y asegurar el funcionamiento saludable del cuerpo. Más allá de la simple hidratación, elegir un agua mineral idónea que proporcione componentes equilibrados es muy importante para satisfacer las necesidades específicas del organismo. Con la variedad de opciones disponibles en el mercado, la clave radica en saber qué parámetros en los minerales son los acertados.

Tras un contraste meticuloso, es posible analizar cada uno de los elementos que incorpora el agua, en relación con los valores recomendados de consumo diario, para reflejar que el agua mineral natural Sierra Cazorla es una opción superior a cualquier otra y esto se demuestra científicamente.