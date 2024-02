Hack by Security ofrece nuevos cursos de Inteligencia Artificial, OSINT y Hacking

El crimen digital es una constante en el entorno actual. En este sentido, las empresas reconocen la necesidad de fortalecer la ciberseguridad y aumentar la demanda de mano de obra profesional en este campo.

En este sentido y desde el blog de Chema Alonso "Un Informático en el lado del Mal", Hack by Security ofrece sus nuevos cursos de IA, OSINT y Hacking con los que se puede aprender todo lo necesario para gestionar las exigencias de del mercado actual.

Como parte de los beneficios de este programa de formación, los estudiantes pueden recibir hasta un 20 % de descuento con los tempos de MyPublicInbox. Todas las formaciones incluyen tempos y libros de 0xWORD.

Hack by Security y sus cursos Es una realidad que, en España, y en todo el mundo, existe un gran número de puestos laborales en el área de la ciberseguridad que no están siendo cubiertos. Específicamente, en el país europeo, hay aproximadamente 30,000 vacantes y se prevé que para este 2024 la necesidad de estos profesionales aumente a 80,000.

Para potenciar estos conocimientos en los profesionales interesados en mejorar su aspecto laboral y económico, Hack by Security va a iniciar diferentes cursos enfocados en IA, Hacking, Ciberseguridad y OSINT este primer trimestre del año.

Antes de adentrarse en el contenido, es importante conocer que esta plataforma de aprendizaje permite la posibilidad de usar los tempos en MyPublicInbox en la cual se pueden comprar códigos de descuento de hasta el 20 %.

Uno de los nuevos lanzamientos es el curso de OSINT, impartido por Ana Isabel Corral en el que el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para crear un entorno de trabajo seguro y poder realizar investigaciones tanto de personas físicas como de personas jurídicas utilizando técnicas OSINT.

Otro de los lanzamientos es el curso de ChatGPT, impartido por Raúl Soriano y Daniel Alías en el que el estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades prácticas en inteligencia artificial y ChatGPT, capacitándose para aplicar estas tecnologías tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Se introducirán desde los principios fundamentales de la IA hasta las técnicas más avanzadas, abarcando un enfoque práctico y aplicado.

Ambos cursos incluyen Masterclass en directo.

La importancia de potenciar los conocimientos básicos A esta lista se agrega el Curso Online de Hacking con Buscadores (CHCB), el cual integra una estructura de 8 horas de vídeo y un trabajo de 25 horas, en el que imparten los elementos básicos relacionados con la ciberinteligencia, el pentesting y el hacking. En el mismo como docentes estarán Miguel Angel Martin Peña y Rafael Garcia, CEO y CTO de Hack by Security.

Por su parte, el Curso de Seguridad Informática Ofensiva, el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad informática pudiendo llegar a desempeñar puesto como el de hacker ético, pentester o auditor de ciberseguridad. Se le introducirán desde los conceptos de hacking básicos hasta la creación de sus propios exploits, pasando por las técnicas de ataque y herramientas más avanzadas y efectivas. Estudiará con laboratorios técnicos creados para que pueda ir avanzando y practicando todo lo aprendido. Como docentes de este curso está Rafa Garcia y, los módulos de Bash y Python desarrollados por Pablo González.

Todos los ciclos formativos vienen acompañados de tempos en MyPublicInbox, libros de 0xWORD y Masterclass en directo.

Así como estos, Hack by Security dispone de otros cursos especializados en cada área de la ciberseguridad en su plataforma digital.