Las finanzas personales son el conjunto de decisiones y acciones que se toman con el dinero que se tiene.

Una buena gestión de las finanzas personales puede ayudar a alcanzar los objetivos económicos marcados, tanto a corto como a largo plazo.

Existen 5 pilares básicos que sustentan una buena salud financiera:

Hacer un presupuesto

El presupuesto es una herramienta indispensable para tener una visión clara de los ingresos y gastos. Al hacer un presupuesto, se puede identificar dónde se va el dinero y tomar medidas para reducir los gastos si es necesario.

Gastar menos de lo que se gana

Este es el pilar más importante de las finanzas personales. Si se gasta más de lo que se gana, la persona se meterá en deudas y será difícil alcanzar los objetivos financieros.

Priorizar el ahorro

Ahorrar dinero es fundamental para tener seguridad financiera. El ahorro permite hacer frente a imprevistos, alcanzar metas a corto plazo, como comprar un coche o una casa, o prepararse para el futuro, como la jubilación.

Inversiones periódicas

Las inversiones son una forma de hacer que el dinero crezca. Las inversiones periódicas son una buena estrategia para invertir a largo plazo, ya que permiten aprovechar el interés compuesto.

No dejar de aprender sobre cómo mejorar la gestión de las finanzas

El mundo de las finanzas es complejo y en constante cambio. Es importante estar al día de las últimas tendencias y novedades para tomar las mejores decisiones con el dinero.

Para complementar los 5 pilares de las finanzas personales, unos consejos:

Hay que ser realista con los ingresos y gastos. No hay que ponerse metas de ahorro inalcanzables.

Establecer prioridades: decidir qué parte del dinero se quiere gastar y qué se quiere ahorrar.

Empezar poco a poco. La gestión del dinero. No hay que desanimarse si no se puede ahorrar mucho al principio. Con el tiempo, se podrá aumentar el ahorro.

Ser paciente. Los objetivos financieros requieren tiempo y esfuerzo.

Los 5 pilares de las finanzas personales son una base sólida para alcanzar una buena salud financiera.

Si se aplican en la vida, se estará en el camino de lograr los objetivos económicos.

Gracias por la colaboración de Jesús Barreña, asesor de finanzas personales e inversión.