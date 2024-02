twoller, la startup de hotel compartido que cambiará el sector hotelero

Esta empresa emergente compite con las grandes del sector de alojamientos como Airbnb o Booking. Las personas que reserven y compartan una habitación de hotel a través de twoller, podrán ahorrar cerca de la mitad del coste total del alojamiento, al mismo tiempo que conocen a nuevas personas twoller es una plataforma online que se presenta como la alternativa perfecta para quienes gustan de viajar al mejor precio, pero sin renunciar al confort y tranquilidad de alojarse en una buena habitación de hotel. Las personas podrán elegir el destino y con quién lo compartirán, filtrando por intereses en común, aficiones o planes durante su viaje. Todo mientras ahorran un monto significativo del precio total de la habitación respecto a viajar por cuenta propia.

En un mundo pensado para administrarse entre dos, desde pagar el alquiler de un piso hasta afrontar una hipoteca, twoller aporta su granito de arena en el sector de alojamientos turísticos. "No es necesario que las personas sacrifiquen su comodidad, seguridad o economía por no tener pareja o amistades con quienes viajar. La idea de twoller es juntar a personas afines para que compartan habitación de hotel, y si ellas quieren, actividades en su destino, después de haber estudiado las nuevas tendencias de viaje y patrones de consumo al respecto", asegura Álex Godoy Varela, el joven coruñés que promete cambiar el sector hotelero a sus 21 años de edad.

El mercado habla y twoller le escucha. Según WYSE, la principal asociación mundial especializada en turismo juvenil, para el 80% de la generación millennial, el precio es el factor determinante para elegir alojamiento. Sumado a que su poder adquisitivo es inferior al de las generaciones anteriores, la oportunidad de compartir hotel con twoller parece prometedora para un sector turístico en auge gracias a las nuevas generaciones que prefieren destinar su dinero a experiencias, como viajes, antes que a bienes materiales.

Cuando una persona se plantea un viaje, tiene tres opciones: compartir habitación con personas desconocidas en un hostal, reservar un Airbnb sin saber quién será su host o pagar una habitación de hotel con confort y seguridad, pero a un precio mucho más elevado. Ahora, twoller promete hacer felices a las personas que viajan y a los hoteles, ofreciendo un ahorro significativo a las primeras y reduciendo al máximo las comisiones a los segundos.

Esta startup fundada en la comunidad gallega sale al mercado con una oferta de destinos nacionales e internacionales para las vacaciones de Semana Santa, fecha clave para el sector turístico, y entre los que se pueden encontrar paquetes para viajar a Sevilla, Lisboa, Viena, Nueva York y otras ciudades emblemáticas. Twoller es apoyada por personas de referencia como Alu Rodríguez Vallejo, exvicepresidenta de Transformación de la cadena hotelera NH, o Pablo Rodríguez González, CEO de HACK A BOSS, una de las scaleups de referencia a nivel nacional.

Tranquilidad en cada viaje

La propuesta de esta empresa emergente no se centra solo en que las personas que viajan ahorren, sino también, en su seguridad. Existen muchas historias de alojamientos económicos que no terminan bien; espacios extremadamente reducidos, escasa limpieza, cámaras ilegales y hasta equipajes desaparecidos. La tranquilidad durante cada viaje es una prioridad para twoller, que buscará que todas las personas usuarias de la plataforma disfruten de la comodidad y seguridad de un hotel tradicional, a coste reducido.

Elegir la compañía de "viaje a tu medida"

La principal desventaja de los hostales y de alojarse en habitaciones en viviendas de particulares es que las y los viajeros se ven obligados a convivir con personas completamente desconocidas. En cambio, con twoller, podrán conocer los intereses, aficiones, hobbies y gustos de cada perfil, para escoger a la persona ideal para cada uno de sus viajes, en función de lo que se busque: ir a conciertos y eventos, aventuras al aire libre, aprender idiomas o, simplemente, conocer personas nuevas, son solo algunas de las posibilidades.