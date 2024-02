La Dra. Natalia Gennaro permite aprender más sobre el suelo pélvico

El suelo pélvico, a menudo pasado por alto, juega un papel crucial en la salud y calidad de vida de las mujeres.

No se trata simplemente de un músculo, como comúnmente se cree, sino de una red compleja de tejidos que sostienen y mueven los órganos pélvicos. El debilitamiento del suelo pélvico puede dar lugar a diversas afecciones, desde dolor lumbar hasta trastornos urinarios y disminución de la libido. Asimismo, los factores de riesgo, como el embarazo y el envejecimiento, ponen de manifiesto la necesidad de abordar esta área anatómica con atención especial desde temprana edad.

En cuanto a las estadísticas, se estima que hasta 6.5 millones de personas padecen incontinencia urinaria en España y afecta tanto a mujeres jóvenes como a aquellas de mayor edad. Sorprendentemente, hasta el 80 % de las personas afectadas no busca ayuda profesional, lo cual refleja la falta de conciencia sobre la importancia del suelo pélvico.

Además, la Dra. Natalia Gennaro, reconocida especialista en suelo pélvico, destaca que, a pesar de los síntomas, es posible mantener y recuperar la salud del suelo pélvico.

Afecciones del suelo pélvico y tratamientos Una lesión que afecte al suelo pélvico puede provocar inestabilidad en sus estructuras y órganos. Esto se manifiesta con síntomas como: dolor lumbar, bultos genitales, molestias durante las relaciones sexuales, gases vaginales, sequedad vaginal, pérdida de libido, disminución de la sensibilidad del orgasmo, abdomen abultado, trastornos urinarios y problemas para defecar. Las causas pueden surgir tras partos, envejecimiento tan pronto como a los 40 años, ejercicios físicos, contracturas, escoliosis, distasis, artrosis cadera, trocanteritis, envejecimiento, malas posturas, largos periodos de pie, cirugia, Incluso en casos sin síntomas aparentes, la lesión puede progresar con el tiempo. Además de estos problemas fisiológicos que alteran la calidad de vida, estos padecimientos suelen tener un impacto emocional significativo.

Para abordar estas afecciones, la Dra. Gennaro ofrece una variedad de tratamientos no quirúrgicos, desde cirugia robótica de precisión, a tratamientos regenerativos con estímulo físico y/o químico, fisioterapia altamente especializada y neuromodulación hasta tratamientos antiaging para lograr resultados efectivos y duraderos.

La Dra. Natalia Gennaro hace hincapié precisamente en la importancia de la medicina de precisión y regenerativa para lograr resultados efectivos y duraderos. Además, la cirugía robótica con el sistema da Vinci XI se presenta como una opción avanzada y menos invasiva, con beneficios que van desde una recuperación más rápida hasta una reducción del dolor postoperatorio.

La amplia experiencia de la Dra. Gennaro Con más de dos décadas de experiencia, la Dra. Gennaro ha demostrado ser una experta en su campo que ha tratado patologías ginecológicas con precisión y ha ofrecido soluciones modernas e innovadoras. Por otro lado, su enfoque va más allá de la cirugía e incluye medicina antiaging y tratamientos regenerativos.

La Dra. Natalia Gennaro busca inspirar y empoderar a sus pacientes, proporcionándoles el conocimiento necesario para comprender la importancia del suelo pélvico en su calidad de vida. Además, rompe tabúes al ofrecer soluciones modernas y efectivas, para motivar a quienes padecen estos problemas a buscar ayuda y mejorar su bienestar integral.

En un siglo donde la salud de la mujer es primordial, la Dra. Gennaro destaca como una profesional comprometida con la mejora continua de la salud femenina.