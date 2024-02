¿Cuál será la programación de Sweet Space para Semana Santa?

La Semana Santa 2024 ya está a la vuelta de la esquina y algunos lugares de entretenimiento en Madrid ya están diseñando su programación para estos días de vacaciones. Uno de ellos, el museo Sweet Space, catalogado como el “sitio más dulce de la ciudad” y un lugar perfecto para visitar con niños.

Los portavoces del local han informado que, así como lo han hecho en Halloween, Black Friday y Navidad, en Semana Santa tendrán una agenda especial. El objetivo es mantenerse como una alternativa de entretenimiento familiar para aquellos que no deseen salir de la capital española durante esas fechas festivas.

Experiencia de Pascua y Semana Santa Con una variedad de descuentos en entradas, actividades interactivas y colaboraciones especiales, Sweet Space promete ser el lugar perfecto para disfrutar con familiares y amigos durante las vacaciones.

Promociones Especiales para Semana Santa

Descuento del 25 % del 4 al 14 de marzo: Sweet Space ofrece un generoso descuento del 25 % en las entradas para visitas programadas de jueves a domingo durante Semana Santa.

Descuento del 10 % del 15 al 22 de marzo: Del 15 al 22 de marzo, los visitantes pueden disfrutar de un descuento del 10 % en las entradas para visitas programadas de jueves a domingo de Semana Santa.

Actividades Especiales para Pascua

Easter Egg Hunt: Del 28 al 31 de marzo, Sweet Space esconderá 100 huevitos de Pascua al día, invitando al público a participar en una búsqueda emocionante y divertida con toda la familia.

Actividades de Pascua: Sweet Space ofrecerá una variedad de actividades temáticas en AstroHub, incluyendo la oportunidad de crear orejitas de conejito, pintar huevitos de Pascua y hacer máscaras de conejito.

Un universo de imaginación y aventura interactiva Decoración Especial y Visitas Especiales: Sweet Space se transformará con una decoración temática de Pascua, incluyendo decoraciones en la entrada y el Bosque. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de encontrarse con el Conejo de Pascua.

Sweet Space es una nueva propuesta de diversión ubicada en el Centro Comercial ABC Serrano de Madrid. Sus propietarias la definen como “aventura interactiva y un viaje a la imaginación” donde unen 3 elementos que gustan a todos: arte, espacio y dulces. Está conformado por un conjunto de salas temáticas con exposiciones de diferentes artistas que inspiran la imaginación a personas de todas las edades.

Cuenta con un espacio especialmente diseñado para los más pequeños denominado AstroHub. Allí los niños tienen la oportunidad de estimular sus sentidos y talentos con actividades como manualidades, experimentos científicos y prácticas de pintura. El objetivo es ofrecer un espacio adecuado donde los niños puedan descubrir, aprender y disfrutar de un momento diferente e inolvidable.

Desde que abrió operaciones, hace casi 4 años, este museo se ha convertido en un lugar muy popular para la realización de actividades privadas. Desde cumpleaños hasta eventos escolares, ofrece a los asistentes la oportunidad de personalizar su actividad en aspectos como la decoración, regalos, dulces y el menú. Es un proyecto que ha venido creciendo de la mano de un equipo totalmente identificado con lo que hace.

Un museo interactivo para una experiencia inmersiva Los desarrolladores de este concepto siempre han hecho énfasis en el uso de la tecnología para procurar a niños y grandes una experiencia inmersiva. Esta Semana Santa no será la excepción y procurarán tener a tono todos sus recursos tecnológicos para garantizarla. El objetivo es seguir atrayendo no solo a los madrileños, sino a quienes visiten la capital española durante esos días.

Este museo está diseñado para que los visitantes tarden entre 45 minutos y 1 hora para disfrutar de todas las salas temáticas y actividades. Estos tiempos suelen variar dependiendo del ritmo y el interés de cada persona. No hay ningún tipo de restricciones de edad para acceder, aunque los menores de 6 años lo deben hacer acompañados de un adulto.

Desde la compañía han informado que el área de AstroHub ya ha comenzado con su agenda de actividades en las que se incluyen talleres de manualidades. También hay experiencias de estimulación temprana para los peques como Musicarte y My First, donde los niños podrán crear figuras en 3D. Recuerdan que, para visitar este espacio, no es necesario visitar el museo principal.