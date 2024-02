El mantenimiento adecuado de una piscina durante las épocas de sequía implica realizar un enfoque estratégico y responsable.

Adoptar prácticas inteligentes, tecnologías avanzadas y colaborar con las autoridades locales permitirá preservar la calidad de una piscina sin comprometer los recursos hídricos de una comunidad. En este marco, PoolTiger se presenta como la elección óptima para enfrentar los desafíos del mantenimiento de piscinas en tiempos de sequía.

PoolTiger es el aliado perfecto para el cuidado de piscinas sin comprometer el suministro. En tiempos de sequía, las restricciones en la renovación del agua de las piscinas se vuelven más estrictas y la necesidad de conservar el agua se vuelve crucial; es aquí donde PoolTiger se vuelve infalible, destacando por su capacidad para recuperar el agua de la piscina en tan solo 72 horas y eliminar gradualmente las incrustaciones calcáreas.

PoolTiger apuesta por disminuir el uso de químicos El innovador sistema de PoolTiger utiliza la cavitación hidrodinámica para desinfectar el agua sin necesidad de descartarla. Además, su proceso equilibra el pH, evitando la carga excesiva de productos químicos y preservando la alcalinidad del agua.

Al reducir el consumo de químicos como el cloro, los floculantes y los reguladores de pH hasta en un 85 %, PoolTiger no solo contribuye al ahorro, sino que también minimiza el impacto de estos productos en la piel y el entorno. La disminución gradual del ácido isocianúrico significa que no es necesario renovar el agua tan frecuentemente.

PoolTiger no solo es una solución eficaz en términos de conservación del agua, sino que también mejora la calidad del agua al destruir materia orgánica, virus, bacterias, algas y otros contaminantes. Además, protege las superficies de la piscina, reduce la corrosión en el equipamiento y elimina el olor a cloro, creando un entorno más oxigenado y natural.

La importancia de aprovechar al máximo los recursos Mantener una piscina en buen estado no solo es importante para su durabilidad, sino también para ahorrar agua en los tiempos de sequía. Es importante tener buenas prácticas y limpiar de forma regular. Asimismo, hay que poner solución a las fugas de agua, que no solo son caras en términos de reparación, sino que también pueden resultar en un uso excesivo del recurso. Evaluar regularmente los niveles de agua, reutilizar agua de lluvia, optimizar la filtración y aplicar tratamientos localizados son prácticas esenciales.

PoolTiger ha sido diseñado con tecnología exclusiva, proporcionando beneficios tanto para la salud de los usuarios como para el medio ambiente. Es un producto distribuido por PoolTiger Europe, una empresa destacada por su compromiso con la calidad, la ecología y la satisfacción del cliente. Además, ofrecen asesoramiento experto, servicios de garantía y registro de los productos instalados. Acompañado por servicios técnicos de primera, PoolTiger destaca como una mejora significativa en comparación con otros métodos de tratamiento de agua.