Entrevista a la empresa que diseña y construye estufas de inercia; Estufas Rocket

A pesar de que las estufas de inercia o de masa, también conocidas como estufas Rocket, han sido utilizadas desde hace miles de años, hoy en día muchas personas continúan eligiendo este tipo de modelos.

Estufasrocket es una empresa que se dedica al diseño y construcción de estufas de inercia, con acabados y enlucidos naturales que se adaptan a las tendencias de decoración. La siguiente entrevista revela detalles acerca de cómo funcionan este tipo de estufas y por qué son la primera opción de quienes buscan un sistema de calefacción de leña, eficiente para su hogar.

¿Qué son las estufas Rocket y de qué manera funcionan?

Las estufas Rocket son un sistema de calefacción basado en la combustión de leña. Una vez liberada la energía durante la combustión, se hacen circular los gases calientes por el interior de la estufa calentando su gran masa. Una vez "cargada" con este calor, la estufa libera progresivamente el calor durante horas, mediante calor radiante.

¿Qué es el calor radiante?

Sin duda es el calor que percibimos como más sano y agradable. Para hacernos una idea es el mismo tipo de calor que recibimos del sol.

Todos los cuerpos intercambian calor constantemente. La termodinámica explica cómo las masas más calientes transmiten calor mediante radiación (infrarrojos) a otros cuerpos relativamente más fríos y esto sin necesidad de calentar el aire entre ellos.

De esta forma cuando la estufa Rocket ha cargado su masa mediante la combustión, y sus 3000 kg se encuentran a 80-90 °C, esta emite calor hacia otros cuerpos densos. Así, todos los materiales densos de su entorno (paredes, objetos, personas, etc.) reciben esta energía manteniendo el aire fresco lo cual es mucho más saludable.

Es como cuando tomamos un café en una terraza al sol, y aunque el día sea fresco, podemos estar en camiseta. Esto es así porque recibimos el calor radiante del sol.

Una estufa Rocket es como poner un pequeño sol en nuestra casa.

Las estufas de inercia o de masa se han utilizado desde la antigüedad, ¿por qué considera que todavía se siguen utilizando hoy en día?

Siendo el calor radiante un tipo de calor tan agradable y sano, se han desarrollado otros sistemas radiantes como los suelos o paredes, pero las estufas rocket tienen la ventaja de utilizar leña como fuente de energía. Al ser una materia prima de proximidad y poco procesada, siempre será más económica y sostenible que otras alternativas. Además, la leña es un material con ciclo de carbono muy corto a diferencia del gasoil o el gas por lo que puede ser considerada sin duda como una fuente de energía renovable.

Sus diseños y eficiencias se han mejorado mucho. Ahora se hacen con doble combustión lo cual permite alcanzar eficiencias superiores al 90 %. Esto hace que su consumo sea muy inferior al de otros sistemas de leña.

Por otro lado, su capacidad de acumulación permite que, con una única combustión, el calor dure hasta 14-16 horas. A diferencia de otros sistemas de leña que no acumulan el calor, las estufas Rocket permiten mantener el calor durante la noche, haciendo que por la mañana la casa esté caliente sin tener que recargar la estufa.

Y por último, apuntar nuevamente la calidad del calor percibido, que realmente marca una enorme diferencia con otros sistemas como los radiadores que generan aire caliente y esto significa poner en circulación partículas de polvo y otros posibles alérgenos como pelos de animal, lo cual puede ser muy perjudicial, en particular para personas sensibles.

¿Cuáles son las ventajas de adquirir una estufa Rocket?

Ya hemos comentado algunas de sus principales ventajas como la calidad del calor, la fuente de energía que utilizan que puede considerarse como renovable, su capacidad para acumular el calor durante largos períodos, pero podríamos mencionar alguno más.

En concreto el hecho de que no necesiten electricidad para su funcionamiento. Hoy en día damos el suministro eléctrico como algo obvio, pero el hecho de que todos los sistemas de calefacción necesiten de electricidad tiene más condicionantes de los que podríamos pensar en un primer momento. En concreto su mantenimiento es más técnico. Incorporan elementos electrónicos, que es por donde les viene su obsolescencia principalmente. Las estufas Rocket, al funcionar por pura física, no requieren prácticamente mantenimiento y su vida útil es mucho mayor.

¿Qué aspectos tienen en cuenta para el diseño de las estufas Rocket?

Básicamente, es importante dimensionar correctamente la potencia necesaria para un espacio concreto. A partir de ahí, ¡creatividad!. Los diseños de cada estufa son distintos. Hay condicionantes técnicos, pero se pueden adaptar en forma, funcionalidad y estilo a infinidad de gustos y estilos decorativos. Abarcando desde que se pueda cocinar en ellas, que incorporen o no horno, darles un aire más moderno o más rústico. En fin, de acuerdo con el cliente se puede personalizar su estufa según sean sus preferencias.

¿Qué tipos de estufas pueden encontrar los clientes en su catálogo online?

En la web de Estufasrocket aparecen algunas estufas a modo de ejemplo. En Instagram y Facebook (estufasrocket.es) tenemos publicadas muchas más. Pero realmente no es un producto con un diseño cerrado, sino que, de acuerdo con el cliente, le hacemos una estufa personalizada. Es un elemento decorativo co-creado con nuestros clientes. Esto hace que lo perciban en parte como propios y todos recalcan que terminan siendo el alma de la casa.

¿Por qué las estufas rocket son consideradas como uno de los sistemas de calefacción más eficientes que existen?

¡Porque lo son! Para hacerse una idea, pueden alcanzar la eficiencia de sistemas tan modernos y técnicos como una estufa estanca de gas, pero sin necesidad de incorporar electricidad. Esto las hace mucho más fiables y su mantenimiento es mucho más sencillo y económico.

Para compararlas con otros sistemas de biomasa que no incorporan acumulación, los gases en una chimenea tipo insert, o cassette, los humos salen a 350 °C. En las estufas de pellets es frecuente que los tubos de salida de humos se pongan al rojo vivo. Sin embargo, en una estufa rocket los gases no salen a más de 130 °C. ¡Se da cuenta de la cantidad de energía "residual" que eso supone! Al acumular en la estufa el calor de los humos y reducir su temperatura de salida, las estufas Rocket no sólo combustionan de una forma muy eficiente, sino que también son muy eficientes en el aprovechamiento del calor generado.

Otros sistemas de biomasa pueden ser muy eficientes en la combustión, pero si no acumulan ese calor, son máquinas de quemar madera, pero no de aprovechar la energía generada, y en eso no nos solemos fijar.

¿Las personas que no tienen claro cuál es la estufa ideal para cubrir sus necesidades pueden solicitar la asesoría de un especialista?

¡Por supuesto! De hecho es una de nuestras principales funciones.

Los sistemas de inercia como las estufas Rocket son muy populares en zonas frías como Rusia, Alemania, Finlandia, Suecia, Austria, etc. No lo son tanto en nuestro país, aunque cada vez tienen más seguidores. Por ese motivo vemos como necesario la labor didáctica. Tanto para dar a conocer su existencia y sus ventajas, como sus limitaciones. No son la panacea. No son una solución válida para cualquier espacio en cualquier lugar. Tienen limitaciones como su peso, o el hecho de necesitar salida de humos. Suelo decir que tan poco sentido tiene tener una estufa Rocket en un piso de una gran ciudad, como calentar con gasoil una casa de campo rodeada de leña.

Así pues, asesoramos a nuestros clientes sobre lo que consideremos la mejor opción de calefacción. Muchas veces nos toca explicar por qué una estufa Rocket no es la mejor opción, y que alternativas consideramos que serían mejores.

Además de las estufas de inercia, ¿qué otros productos pueden adquirir los clientes desde su página web?

En la web de Estufasrocket existe un enorme abanico de soluciones. Algunas son puramente decorativas, como simuladores de llama basados en vapor de agua. Otras decorativas, pero sirven de apoyo a la calefacción, como chimeneas eléctricas o de bioetanol. Y también equipos que pueden asumir la función de calefacción por sí mismos como inserts/cassettes o cocinas de leña con sus variantes hidro capaces de generar agua caliente sanitaria (ACS).

También encontrará otros equipos de inercia que incorporan piedra esteatita como material acumulador de calor. Son similares a las rocket en su funcionamiento, pero vienen en kits de montaje que hacen más sencilla su instalación. Por ejemplo marcas como Lotus o TULIKIVI tan conocidas y respetadas en países nórdicos.

La posibilidad de aprovechar un sistema de calor radiante, que además produce varios beneficios para los usuarios, ha convertido a Estufas Rocket en una de las referencias del sector en la actualidad. Como ventaja adicional para los clientes, la compañía cuenta con profesionales especialistas que pueden diseñar una estufa personalizada.