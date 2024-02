KAYAK revela cuáles son los destinos más populares entre los españoles esta Semana Santa y aquellos que ya no son tan codiciados: se despiden destinos como Buenos Aires, Denpasar y Lisboa y hay que dar la bienvenida a joyas como Lima, Budapest y las Canarias. Despegar el 29 de marzo es actualmente más económico que el resto de los días: estos y otros consejos para viajar de forma inteligente esta Semana Santa El deseo de los viajeros españoles de explorar el mundo parece crecer, incluso para esta Semana Santa. KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, revela que las búsquedas de vuelos en KAYAK.es para viajar esta Semana Santa se han incrementado un 12% con respecto a la Semana Santa del pasado año*. Esto pone de manifiesto que viajar está en la mente de los españoles.

Ins and Outs Semana Santa 2024

"Para 2024, según datos de una encuesta realizada por KAYAK, al 30% de los españoles les gustaría explorar nuevos destinos en sus viajes de este año**. Y con unas tarifas aéreas que han bajado un 6% interanual*, quienes planeen viajar en Semana Santa tienen ahora más opciones para aventurarse fuera de los caminos trillados y abrazar la emoción de la experimentación", señala la directora comercial de KAYAK para Europa, Natalia Diez-Rivas.

Un giro al globo terráqueo

A nivel internacional, esta Semana Santa despide a destinos como Buenos Aires, Denpasar y El Cairo, cuyas búsquedas de vuelos han disminuido hasta casi la mitad en comparación con la Semana Santa de 2023. Para sustituirlos, emergen con fuerza los destinos in, encabezados por Lima, Miami y Bogotá, donde las búsquedas de vuelo parecen haber crecido hasta un 41%*.

Un viaje continental

Según los datos de KAYAK, las búsquedas de vuelos para Semana Santa a destinos del continente europeo crecen un 13% con respecto al año pasado. Estambul, Budapest, Praga, Copenhague y las turísticas Milán, Nápoles y Florencia entran en la preferencia de los viajeros españoles con un promedio de un 22% más de búsquedas de vuelos*. Por su parte, las búsquedas de vuelos a las históricas Berlín, Dublín y Lisboa se devalúan hasta un 7%, en promedio, despidiendo la primera fila*.

Como en casa, en ningún sitio

Según los datos, parece que los viajeros españoles optan especialmente por los tesoros de su tierra, ya que las búsquedas de vuelos domésticos son las que más crecen esta Semana Santa- un 18% con respecto al pasado año*. Sevilla se toma un respiro con un ligero descenso del 5% en búsquedas de vuelos y el foco se desplaza a destinos isleños con Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife como los destinos in con un 29%, 36% y 25% más de búsquedas de vuelos, respectivamente, para pasar la Semana Santa, en comparación con el año pasado*.

Viaja de forma inteligente: 5 consejos para la escapada de Semana Santa

Tip 1: Maximizar el presupuesto esta Semana Santa tiene un aliado, el 29 de marzo , día más económico para despegar a destinos a nivel global, con un precio medio, desde España, de 186 € . Por el contrario, el día a evitar es el 26 de marzo, donde el precio medio de vuelo de ida a destinos globales es de 397 € *.

esta Semana Santa tiene un aliado, el , día más económico para despegar a destinos con un precio medio, desde España, de . Por el contrario, el es el donde el precio medio de vuelo de ida a destinos globales es de *. Tip 2: Si en los planes está viajar por el territorio nacional , se está de suerte, pues las rutas de vuelos domésticos muestran una caída en el precio de un 7% respecto a 2023. Y si además se quiere disfrutar de uno de los destinos de mayor tendencia, hay que poner rumbo a las Islas Canarias, donde el precio medio de vuelo para visitarlas esta Pascua ha bajado hasta un 16% *.

Si en los planes está , se está de suerte, pues las rutas de vuelos domésticos respecto a 2023. Y si además se quiere disfrutar de uno de los destinos de mayor tendencia, hay que poner rumbo a las donde el precio medio de vuelo para visitarlas esta Pascua ha *. Tip 3 : Ahora, si la atención está en destinos europeos, las sugerencias van desde Budapest, Praga, Milán y Copenhague, que aun en tendencia presentan una bajada de precio de hasta el 4% respecto a la Semana Santa del pasado año*. Pero la joya de la corona es Estambul , no solo lidera el aumento en búsquedas en rutas europeas frente al 2023, sino que también presenta una caída de precio medio de vuelo del 15%*.

: Ahora, si la atención está en las sugerencias van desde que aun en tendencia presentan una respecto a la Semana Santa del pasado año*. Pero la es , no solo lidera el aumento en búsquedas en rutas europeas frente al 2023, sino que también presenta una Tip 4: En la búsqueda de experiencias intercontinentales , hay tres destinos que se deben tener en cuenta. Miami , siendo un destino in es también un 6% más asequible que el año pasado si se tiene en cuenta el precio medio de vuelo ida y vuelta*. Sin embargo, mayor potencial presentan los tesoros latinoamericanos de Lima y Bogotá, que invitan a los viajeros españoles a visitarlos con un precio de vuelo hasta un 10% más bajo que la pasada Semana Santa*.

En la búsqueda de experiencias , hay tres destinos que se deben tener en cuenta. , siendo un destino in es también que el año pasado si se tiene en cuenta el precio medio de vuelo ida y vuelta*. Sin embargo, mayor potencial presentan los tesoros latinoamericanos de que invitan a los viajeros españoles a visitarlos con un precio de vuelo hasta un que la pasada Semana Santa*. Tip 5: Sea cual sea el destino, hay que asegurarse de planificarlo con antelación para no perder ninguno de los must de la escapada. Aunque Semana Santa no es un período tan largo de vacaciones, una buena organización puede permitir sacarle todo el jugo al destino. Y, si no es en Semana Santa, ¿cuándo?

Aunque durante el año existen muchos momentos que animan a viajar, puede haber temporadas mejores que otras para visitar el destino que se tiene entre ceja y ceja. Una manera de descubrirlo es con la herramienta de KAYAK, "El mejor momento para viajar" que, teniendo en cuenta factores como el clima, la popularidad del destino, la duración del viaje, la ciudad de origen y el precio, ofrece al viajero todo lo necesario para que pueda tomar una decisión informada.

*Basado en las búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK.es y webs asociadas en el periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 15/01/2024, comparado al mismo período del año anterior, para fechas de viaje entre el 22/03/2024 y el 01/04/2024 en comparación al período comprendido entre el 31/03/2023 y el 11/04/23 con salida desde cualquier aeropuerto español. Los precios son medios, referidos a vuelos de ida y vuelta en clase turista, por persona. No se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.

**PureSpectrum realizó una encuesta en línea entre 1.000 encuestados de España que reconocen la Navidad como día festivo. La muestra se ponderó proporcionalmente por región para facilitar la comparación directa. El trabajo de campo de la investigación tuvo lugar entre el 15 y el 23 de noviembre de 2023.

