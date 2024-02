Guardafuegos presenta su nuevo disco 'Un Billete con Ventana'

El grupo tarraconense de rock Guardafuegos acaba de publicar su nuevo disco de estudio, Un Billete con Ventana, de la mano del sello discográfico La Produktiva Records. El álbum, grabado en los estudios La Casamurada que contiene ocho nuevos temas de los de El Vendrell, y ha sido producido por Pepo López (Quique González, La Cabra Mecánica, Chivo Chivato), con el apoyo de Jesús Rovira (Lax’n’Busto).

Un Billete con Ventana es el cuarto trabajo discográfico de Guardafuegos, y supone su primer disco de larga duración después de dos EP y un mini-LP. El álbum muestra la faceta más rockera del grupo hasta el momento, muy evidente en las enérgicas No entendiste nada, Los mismos de siempre o Me di cuenta tarde. En Alguien lo tenía que hacer bordean los sonidos fronterizos/latinos, mientras que en la desenfadada ¿Dónde hay que firmar? se dejan llevar por cadencias cercanas al country.

Además, en el disco no faltan los medios tiempos marca de la casa, como en la arrebatadora Magia o en la intensa Tanto por aprender. El único momento de respiro llega al final, con el corte de efluvios tabernarios Lunes nublados.

Además de en digital, el álbum estará disponible en formato físico, vinilo y CD, con diseño de Andreu Robusté. Su estreno ha sido precedido por varios adelantos, como los de los temas Magia y Los mismos de siempre, con sus respectivos videoclips realizados por Nando Caballero (La Produktiva Films), o No entendiste nada, con un vídeo-lyric a cargo de Alejandra Jiménez.

Guardafuegos son Rosendo Hernández (voz y guitarra), Miguel Martínez (guitarras y dobro), Ferran Robusté (piano, hammond acordeón), Marc Guitart (bajo) y Oriol Moya (batería y percusiones). Pepo López también aporta diferentes guitarras en el álbum.

La presentación oficial del álbum será mediante una gira que les llevará por Barcelona, Madrid, Andalucía, Valencia, Burgos o Cantabria, entre otros rincones del país.

El viaje de Guardafuegos comienza en 2015, cuando Rosendo Hernández y Marc Guitart se unen con el propósito de indagar en el rock de raíces americanas, con un pie en el folk y otro en el country.

Desde que en 2016 publicaran "Guardafuegos" (EP, autoeditado), han alternado los escenarios con otros lanzamientos como un segundo EP, Mientras Todo Cambia (EP, H-Records, 2018) y el mini-LP, Lo que tenga que ser (Flufi Records, 2021), que presentaron en cerca de 50 conciertos por Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía y Madrid.

Precedido por el single digital Haciendo Planes/Entre tú y yo (autoeditado, 2022) y de varios singles de adelanto, llega Un Billete con Ventana, se publicó el pasado 31 de enero de la mano del sello discográfico La Produktiva Records y con la colaboración de Red Shoes Comunicación.

El álbum, grabado en los estudios La Casamurada, supone un nuevo hito en la carrera de los tarraconenses, que lo presentarán en escenarios de toda la geografía nacional a lo largo de 2024.

Gira 2024 Sábado 24 de febrero - Rubí (Espai l’Aurora)

Viernes 1 de marzo - Gandía (Pub Dublín)

Sábado 2 de marzo - Benalúa, Granada (Café Vagomundo)

Domingo 3 de marzo - Sagunto (Caliza Pool Bar)

Viernes 15 de marzo - Zaragoza (Sala Creedence)

Sábado 16 de marzo - Madrid (La Caverna)

Sábado 4 de mayo - Burgos (La Taberna de Arroyal)

Sábado 15 de junio - Andorra la Vella (Jambo Street Festival)

Viernes 28 de junio - Santander (The Rock Beer)