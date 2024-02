La multinacional SYNLAB investiga el microbioma vaginal para ayudar a la salud femenina

La multinacional SYNLAB está trabajando en el conocimiento del microbioma vaginal. Para ello, ha desarrollado un ensayo basado en la secuenciación metagenómica del genoma completo bacteriano, que contribuye a un estudio más profundo de las bacterias, ya que permite la detección de microorganismos que no pueden ser cultivados por técnicas de microbiología convencional. Esto ha facilitado una mejor y más exacta descripción de los organismos presentes en la vagina, lo que se denomina microbioma vaginal Desde hace unos años existe mucho interés sobre el microbioma intestinal, pero pocos conocen el papel crucial del microbioma vaginal para la salud sexual y reproductiva de la mujer. Por ello, el conocimiento del microbioma vaginal se está convirtiendo en un área de interés clave para mejorar la salud femenina, sobre todo, gracias a la colaboración y el apoyo de multinacionales como SYNLAB, líder en Servicios Diagnósticos Médicos, que impulsan la investigación en el área médica.

El estrés, terapias hormonales y el abuso de antibióticos, entre otros, son algunos de los factores que afectan a la salud de la mujer y que derivan en problemas difíciles de detectar, pero con importantes consecuencias para la salud. El ecosistema microbiano vaginal juega un papel crucial en el cuidado de la salud femenina. Su importancia no puede ser subestimada, ya que es un elemento vital en la prevención de infecciones de transmisión sexual, vaginosis bacteriana y candidiasis y además puede influir en la fertilidad y el éxito del embarazo en los procedimientos de fecundación in vitro.

Las investigaciones de SYNLAB buscan identificar patrones específicos del microbioma, que puedan indicar riesgos para la salud o servir como objetivos para intervenciones terapéuticas.

"Dado que el microbioma vaginal, constituye el principal mecanismo de defensa frente a la colonización por microorganismos oportunistas y patógenos, su estudio aporta un gran valor clínico en el contexto de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Con nuestro enfoque en el microbioma vaginal, estamos impulsando nuevas vías para la ayuda en el diagnóstico y la prevención de enfermedades específicas de la mujer. Se abre sin lugar a duda una nueva era en la medicina personalizada de las mujeres y debemos contribuir a la difusión de su importancia", explica la Dra. Paz Cañadas, Responsable de I+D+i de Microbiología Molecular de SYNLAB.

Este enfoque integral no solo mejora la comprensión y el tratamiento de las condiciones específicas de las mujeres, sino que también desafía los estigmas y tabúes asociados con la salud íntima femenina. Al colocar el microbioma vaginal en el centro de la discusión, Synlab además de promover el avance científico, inicia un cambio cultural hacia una mayor aceptación y comprensión de los aspectos íntimos de la salud de la mujer.