Turismo sanitario: Acibadem lanza una guía para pacientes en busca de tratamientos en el extranjero

Debido a lo sucedido recientemente con algunos pacientes que realizaron turismo sanitario en Turquía, se ha generado un clima de desconfianza ante esta práctica. Desde Acibadem Beauty Center hacen hincapié en las medidas que debe tomar cualquier persona antes de decidirse a realizar una operación o tratamiento en un país extranjero Viajar al extranjero para realizar una operación estética es algo cada vez más común entre los españoles, es el conocido ‘turismo sanitario’. No obstante, tal y como ha recalcado el Ministerio de Asuntos Exteriores, es fundamental que los potenciales pacientes se informen debidamente antes de tomar una decisión para asegurarse de que se ponen en las mejores manos.

Ante este crecimiento de personas que deciden someterse a un tratamiento en un país extranjero, Acibadem Beauty Center, grupo hospitalario turco especializado en cirugía estética, lanza "Salud en el extranjero: Guía Acibadem para pacientes de turismo sanitario". Este manual agrupa consejos y pautas a seguir para las personas que estén considerando otros países para llevar a cabo las operaciones estéticas. Esta guía representa el firme compromiso de la institución con el bienestar y seguridad de los pacientes, así como con la calidad de sus tratamientos y los facultativos de primer nivel que componen su equipo médico.

Desde Acibadem señalan que "debido a lo sucedido recientemente con algunos pacientes que realizaron turismo sanitario en Turquía, se ha generado un clima de desconfianza ante esta práctica. Por eso consideran primordial hacer hincapié en las medidas que debe tomar cualquier persona antes de decidirse a realizar una operación o tratamiento en un país extranjero. Para Acibadem lo primero siempre ha sido la salud y el bienestar de sus pacientes; por eso llevan a cabo un asesoramiento y acompañamiento exhaustivo y analizamos detalladamente si esa persona es un candidato óptimo para la operación que desee realizar".

Acibadem Beauty Center destaca por su enfoque integral en el cuidado de las personas, combinando la experiencia de renombrados cirujanos estéticos y cosméticos con las últimas innovaciones tecnológicas en el campo de la belleza. Además, cada tratamiento y procedimiento se lleva a cabo con los más altos estándares internacionales de seguridad y eficacia.

En el contexto actual, en el que se ha creado un clima de inseguridad a la hora de realizarse operaciones en el extranjero, Acibadem ofrece a aquellas personas que estén pensando realizarse un tratamiento en otro país varios consejos:

Identificación precisa de las necesidades médicas y la finalidad del tratamiento: los pacientes deben ser conscientes de sus necesidades exactas y mantener un diálogo abierto con los médicos para tomar decisiones informadas. Escogen un centro en el que ofrezcan asesoramiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso.

Evaluación de destinos médicos internacionales: es esencial buscar un país o ciudad con un sistema médico reconocido por especializarse en el problema de salud específico. No solo deben fijarse en los costos de los tratamientos, sino en aspectos como seguridad, servicios de traducción o tradición médica. Identificación de fuentes de información y consulta: una vez reducida la lista de posibles destinos, es importante buscar información y asesoramiento en los sitios web de hospitales, las plataformas de revisión médica o los servicios de consulta médica para comprender las opciones disponibles.

Selección de un hospital y un médico: al seleccionar un hospital en el extranjero, hay que priorizar la excelencia y la calidad médica internacional y buscar especialistas reconocidos. La validación de un experto se basa en su educación, experiencia, referencias o recomendaciones de otros pacientes y el diagnóstico preciso que puede hacer a cada uno. También se pueden considerar aspectos como consultas en línea, tiempos de espera, asistencia personalizada y disponibilidad de informes médicos traducidos para una atención completa y satisfactoria, algunos detalles complementarios que pueden ayudarte a elegir. Proceso de programación y planificación de viajes por motivos médicos: para planificar un viaje por motivos médicos se debe tener en cuenta aspectos como un seguro médico internacional, las visas (en caso de ser necesarias), el transporte, el alojamiento y el seguimiento posterior al tratamiento.

Después del tratamiento, la reintegración en la vida cotidiana o en el sistema médico local: es importante asegurarse de que toda la información sobre el tratamiento recibido se transmita al médico de cabecera y se integre en el plan general de atención sanitaria. Para poder trasladar toda la información al médico se deberá obtener y entregar copias de los informes médicos después de las consultas y facilitar la comunicación con los médicos en el extranjero después de la salida. La comunicación con los médicos locales ayuda a seguir controlando la salud y evitar cualquier problema relacionado con el tratamiento posquirúrgico o la recuperación. Con la guía proporcionada por Acibadem Beauty Center, los pacientes interesados en tratamientos estéticos en el extranjero pueden contar con un recurso completo y confiable. Esta iniciativa refleja el compromiso de Acibadem con la calidad médica y la seguridad del paciente. Al seguir estos consejos, los pacientes pueden tomar decisiones informadas y disfrutar de una experiencia médica exitosa y satisfactoria, con la tranquilidad de saber que están en manos expertas y seguras.

Sobre Acibadem

Acibadem Healthcare Group, es una institución de salud turca que opera en una red de hospitales y clínicas en Turquía y otros países. Este grupo es conocido por disponer de un amplio catálogo de tratamientos y cirugías médicas en 24 hospitales y 15 centros médicos en 104 países. Además, no solo brinda atención en una amplia gama de especialidades, sino que también es pionero en la implementación de tecnologías avanzadas y prácticas médicas innovadoras. Acibadem Beauty Center es una parte integral de Acibadem Healthcare Group, y ofrece una gama de servicios diseñados para mejorar el bienestar y la estética, todo con un compromiso con los estándares internacionales de excelencia. Su vinculación con la Universidad Acibadem fortalece su enfoque en la investigación y la educación médica, asegurando que sus profesionales estén constantemente a la vanguardia del conocimiento en el sector salud.