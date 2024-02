Cristina Del Castillo invita al lector a sacar y examinar con lupa lo cotidiano, con su obra 'Papá, ya sé escribir'

Cristina del Castillo invita al lector a un fascinante viaje introspectivo a través de su obra más reciente, Papá, ya sé escribir. A través de relatos cortos, le sumergirá en la complejidad de la vida al examinar y analizar con minuciosidad lo que comúnmente se considera “lo ordinario”.

Desde sus primeros pasos en la escritura en su infancia, ha cultivado una pasión por las letras que la llevó a materializar su deseo de plasmar sus pensamientos y sentimientos en papel. Con el apoyo de la editorial Círculo Rojo, en menos de un año, dio vida a Papá, ya sé escribir. Este libro no solo refleja sus experiencias personales, sino que también ofrece reflexiones universales sobre las complejidades de la vida, las pasiones, lo cotidiano, las batallas perdidas y la búsqueda de la perfección, entre otros temas.

Lo que destaca particularmente en su escritura es la simplicidad del mensaje, una narrativa fresca y original que invita al lector a reflexionar sobre aspectos que a menudo pasan desapercibidos. Cada capítulo es un enigma por descifrar, y la autora logra abordar diversas temáticas, haciendo que el libro sea accesible para lectores de todas las edades y en diferentes etapas de la vida. La motivación para escribir encuentra raíces en la influencia de su padre, con quien compartía la búsqueda de la excelencia en todas sus formas. Papá, ya sé escribir rinde un emotivo tributo a esa conexión, llevando al lector a explorar la riqueza de las reflexiones que abarcan desde la fe, las pasiones y los miedos hasta la disciplina autoimpuesta, las ambiciones y el perdón.

Dentro de las páginas de esta obra, los lectores descubrirán una variedad de reflexiones enriquecedoras, que incluyen un pequeño manual sobre cómo enfrentar los días grises. La autora no solo comparte sus anécdotas personales, sino que también estimula al lector a explorar sus propias historias pasadas y a plantearse preguntas fundamentales que sutilmente se plantean a lo largo de la obra.

Papá, ya sé escribir es un viaje literario que despierta la curiosidad y la introspección a través de ejemplos comunes que invitarán a los lectores a explorar sus propias narrativas ocultas en las páginas de sus propios recuerdos.

Sinopsis Papá, ya sé escribir sumerge al lector en la profundidad de la vida, explorando sus matices desde la pluma reflexiva de la autora. Este cautivador relato se desenvuelve con delicadeza en el vestíbulo de sus pensamientos más íntimos, llevándonos de la mano en un viaje que se despliega con delicadeza a través de capítulos cortos e independientes, desde su infancia hasta la edad adulta, donde el descubrimiento de lo cotidiano, el aprendizaje y la formación de la personalidad son protagonistas.

Con una prudencia palpable, la autora comparte con nosotros anécdotas personales, tanto pasadas como recientes, incitándonos discretamente a la introspección.

Papá, ya sé escribir no solo es una narrativa, sino un conjunto de observaciones, consejos y autorreflexiones que invitarán al lector a hallar las suyas propias.

Este viaje literario es oportuno y evocador, recordándonos las valiosas lecciones que acompañan durante la vida hasta los últimos arrepentimientos, ofreciendo una mirada única a la trayectoria existencial.

Autora Cristina del Castillo (1988) se sumerge en el ensayo introspectivo de su primera obra, Papá, ya sé escribir. A pesar de lo que tal vez se podría interpretar por el título, el libro, si bien no trata sobre su progenitor, fallecido cuando ella tenía cuatro años, sí es un tributo silencioso a su memoria.

De manera indirecta y motivándose a través de las habilidades que sabía que su padre poseía, la autora busca desarrollar las suyas propias.

Licenciada en Derecho y con una extensa trayectoria trabajando en startups internacionales, a través de sus capítulos explora diversos temas, como la disciplina, los sueños, las batallas perdidas o el mismísimo arte de dar por hecho.